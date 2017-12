La canción dedicada a King Kelly sus slides

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Esa vecina mía es tan fea que llegó virgen al divorcio”… La Pimpi.--o-o-o-o-Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy es Día del Correo.Leonardo Zazueta, de Culiacán, pregunta…: “¿Es verdad contado por mi abuelo, que a los slides le hicieron una vez una canción y se hizo muy popular?”.Amigo Leo…: Cierto, en 1888, el estelar bigleaguer, Mike (King) Kelly, jugaba con los Bravos (entonces) de Boston, y él era un espectáculo deslizándose, se le acredita el invento del slide de abanico. Por eso le hicieron una canción que fue muy cantada: Slide, Kelly, Slide. En el South End Grounds, solían gritarle así mismo cuando él corría, “Slide, Kelly, Slide”. Kelly, quien está en el Hall de la Fama, usaba un enorme y grueso bigote.Gildardo Paredes, de Playa del Carmen, pregunta…: “¿Cuál voto es más importante para el Hall de la Fama de Cooperstown, el de ustedes los periodistas o el del Comité de Veteranos?”.Amigo Gil…: Eso depende de cómo lo interprete cada quien, no de mi opinión.Elis Díaz, de Santiago de Chile, pregunta…: “Si un jugador ya retirado, que no obtenga el 5 % de los votos para el Hall de la Fama de Cooperstown, decide volver a jugar, al retirarse nuevamente, ¿volvería a aparecer en las planillas para las votaciones?”.Amigo E.D…: Primeramente, lo difícil es que encuentre quien lo contrate, después de cinco años de retirado y sin si siquiera el 5 % de los votos. Y no volvería a ser candidato.Eiler J.Pérez, de Carora, pregunta…: “¿Los Tigres de Detroit tienen intenciones de cambiar a Miguel Cabrera, y cuáles equipos estarian interesados en él?”Amigo Yiyer…: Los Tigres no tienen ningún interés en salir de Cabrera, al menos por ahora. Y cualquier equipo estaría interesado.Juan de J. Colmenares D. de Caracas, pregunta…: “¿Ha sucedido en Grandes Ligas que un equipo haya añadido a un buen bateador o buen pitcher y haya ganado un campeonato?”.Amigo y Tocayo…: Eso ha ocurrido docenas de veces. Durante las últimas semanas de las temporadas, los equipos con chance de ganar buscan cómo hacerse del pelotero que llene determinada falla. Y eso funciona a menudo.Jorge J. Ramos N. de Ciudad Juárez, comenta…: “Los mánagers de ahora solo se sientan a esperar el batazo, no ordenan jugadas con bateadores y corredores, como era antes”.Amigo Yoyo…: El bateador designado ha cooperado bastante con este beisbol de tan poca astucia.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.