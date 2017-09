La candidez del candidato

-La prensa me menciona como si yo ya fuese el candidato, pero a mí el presidente no me ha dicho nada. ¿Qué me aconsejas?La jornada del día concluía y el alto funcionario del gabinete había invitado a su oficina a un viejo amigo que hacía las veces de asesor. A él le confiaba buena parte de su quehacer. Le tenía respeto y sus consejos siempre eran escuchados y atendidos. Él era un hombre de empresa y el no ser su empleado, le permitía hablarle con mayor libertad.El asesor tardó algunos segundos para responder, tiempo que pareció eterno al funcionario quien repitió la pregunta: ¿Qué me aconsejas?-Primero que no olvides ciertas reglas de la política. El presidente te está probando. Pero no nada más a ti. También lo hace con los demás candidatos de tu partido. Bueno, no sé si sea tu partido.Quiere ver cómo se comportan cada uno de ustedes. Cómo actúan sintiéndose los elegidos por él. Quiere saber con quién se juntan; de quiénes se rodean; como se refieren a él y a su gobierno; con quién se alían; por cuál periodista se dejan entrevistar.El asesor vio que sus primeras palabras habían impactado a su interlocutor. Luego de una breve pausa prosiguió:-El presidente está observando tus movimientos minuciosamente. Se fija hasta si te ha cambiado el modo de andar; si te peinas diferente; qué tan autosuficiente te sientes ahora al hablar. Por cierto, no olvides esto: lo que hablas, lo que dices, siempre te desnudará. La palabra suele descubrir lo que guarda en el fondo el ser humano. Nadie por más experiencia que tenga, controla del todo las palabras. He visto a verdaderos genios de la política cometer errores impensables por no medir lo que dicen. Cuida muy bien lo que hablas.-¿A quién crees que tenga por más leal de nosotros el presidente?-, preguntó el funcionario, infiriendo que podría ser una de sus fortalezas.-No lo creas ingenuo. El ya no confía en nadie. Sabe que en una campaña como la que viene, tarde que temprano tomarán distancia de él. Tú y los demás. Lo que él busca es saber quién matizaría más ese alejamiento. El sabe que su poder se va una vez que el partido postula al candidato. Por eso el presidente va a prolongar lo más que pueda esa decisión.-¿Qué debo esperar entonces? ¿Dejo que la cosas sigan corriendo? ¿Busco al presidente? Pronto le veré en un evento, ¿debo comentarle algo?- cuestionó el funcionario con cierto nerviosismo.-No. Creo que no estás entendiendo del todo el juego de la sucesión. Tú tienes que hacerle sentir al presidente que si bien aspiras a ser el candidato del partido, será cuando y como él lo decida.Pronto el presidente los enviará a ciertas mesas de poder a “muestrearlos”. Si estás realmente en sus planes, te mandará a que te reúnas con los dueños soterrados del país: las jerarquías empresariales, eclesiásticas, mediáticas, trasnacionales. También con el ejército. Luego les va a preguntar la opinión sobre ti.Las reglas siguen siendo las mismas. No te creas eso de que las cosas han cambiado. Las verdaderas reglas de la política y de ciertos sistemas políticos como el nuestro, no cambian nunca. ¿No leíste a Maquiavelo en la universidad?