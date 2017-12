La capital está ‘inundada’ de desechos

¡Aguas con los desperdicios! Quienes no se dan abasto con la recolección de basura en Culiacán son los pepenadores, ya que apenas llevan el 50 por ciento de la recolección de basura acumulada durante el 24 y 25 de diciembre, a pesar de que el municipio cuenta con 50 camiones de basura. Por esto, el alcalde culichi, Jesús Valdés Palazuelos, busca con urgencia camiones recolectores y raza que pueda aligerar el trabajo de los que ya están en servicio, para poder mantener una ciudad más limpia, y que no se acumule con los desechos de fin e inicio de año. Interesados en la chamba, pueden comunicarse al Ayuntamiento, al teléfono 7 58 01 00.



> Chamba para mensajero

Se solicita un mensajero para que vaya al Ayuntamiento de Angostura y les pase el recado en el departamento de Obras Públicas, que la raza del poblado La Unión pide que les raspen solamente una calle para poder andar a gusto, por lo que al no er mucho trabajo, se lo pudieran aventar en menos de lo que canta un gallo. A quien tenga chance de llevar el recado, échele una llamadita al ‘dire’ de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al 697 734 00 40.



> ¡Protectores para todos!

Vecinos del ejido Luisiana, de la sindicatura Central, en el municipio de Ahome, necesitan que les echen la mano con rodilleras, coderas, cascos y todo tipo de protecciones pa’l cuerpo, además de amortiguadores y rótulas pa’ todos sus carros, pa’ poder transitar por la calle principal, porque de al tiro que está toda amolada y alegan que la autoridad nada que los ayuda, a pesar de que a cada rato les piden el apoyo. Quien sepa de una tienda de deportes y de una refaccionaria bien fregona, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de Obras Públicas, Josué Sánchez Ruelas, al 01 (668) 816-50-06. ¡Urge!



> Apoyo para mujeres

No es novedad que en Guasave se carezca de apoyo, y al no respingar, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (Immujeres), Cindi Solano Espinoza, el municipio sigue sin contar con un refugio para las mujeres agredidas, han de querer que les presten alguna vivienda; ahí si tiene usted un cantón que no habite y desee apoyar a féminas que son maltratadas, échele una llamada a Cindi Solano, al ‘fon’ 87-1-0016, para hacer el convenio de buen corazón.



> Apoyo para mujeres

El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, necesita gente chambeadora, que solucione las broncas de la ciudadanía, que para eso reciben un sueldo. Resulta que los habitantes de la colonia Pedro Ibarra han acudido al Ayuntamiento a pedir les solucionen un derrame de aguas negras que lleva semana y que amenaza con enfermar a chicos y grandes. La raza va en vano, pues dicen que hasta el momento las alcantarillas siguen rebosando. Ante esta situación, el más perjudicado en su imagen es el alcalde, por ello le urgen varios chalanes para que realicen esa chamba. Los interesados pueden acudir a las oficinas del Ayuntamiento, o contactarlo al teléfono 694-9520410.