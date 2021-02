La cargada morenista por alcaldías y diputaciones apunta a batalla campal

La batalla campal que viene. La cargada morenista está en su punto. Quienes aspiran a las alcaldías y diputaciones toman sus puestos en lo que apunta a convertirse en una batalla campal, todos contra todos. Dos ejemplos para ilustrar los que ofrece Morena para la elección de junio, son Mazatlán y Culiacán. ¡Agárrense! El doctor Juan Torres levantó la mano porque quiere la presidencia municipal. Torres un luchador social se ha convertido en una piedra en el zapato del morenista “El Químico” Benítez. También levantó la mano David González Torrentera, exfuncionario municipal que salió de la administración quimiquista y que ahora pretende regresar, pero como alcalde. Esta el expetista y exalcalde Gerardo Rosete, que formó parte del “trienio de locura”, que encabezó el desaforado Jorge Rodríguez Pasos. Rosete se retiró de la política y abrió una taquería. Muy buena por cierto. Ahora quiere transitar de taquero a presidente. Está además la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, convertida prácticamente en la verdugo del alcalde Luis Guillermo Benítez. Y pues, los que se sumen en los próximos días. Con el doctor Torres, activista social, tienen para entretenerse un rato. Y qué decir de Culiacán. Hasta ayer sumaban 10 los que levantaron la mano para convertirse en candidatos por la alcaldía. No se ría, pero por favor no se ría, uno de ellos es el actual alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, que quiere repetir, como si estuviera haciendo un buen papel. También están las diputadas federales Meraly Villegas y Yadira Marcos, que han pasado inadvertidas por la Cámara de Diputados. La “bomba” de tiempo Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de gobierno en el sexenio malovista, expriista, exde redes sociales progresistas ahora con la camiseta de Morena. Se dice que como aspirante a la candidatura por la gubernatura, se dio una especie de negociación con quien quedó como precandidato de Morena a gobernador Rubén Rocha Moya. El tiempo lo confirmará. Pero que creen, también levantó la mano la líder del Congreso del Estado, Graciela Domínguez, que quiere convertirse en candidata a la alcaldía de Culiacán. Graciela, para nadie es un secreto, es gente de Rocha Moya. Así es que ya saben quien pudiera ser. La batalla campal arrancó. Todos contra todos. Ya probaron el poder… Ahora no quieren soltarlo. ¿Cuál cambio?

Que lo están investigando. Los señalamientos de corrupción en el Instituto Municipal del Deporte han sido contundentes. Los resultados de las auditorías han arrojado pruebas de las irregularidades denunciadas. ¿Qué espera el alcalde Luis Guillermo Benítez para actuar? “El Químico” ya aceptó que se ordenó una investigación en el Imdem. Y que le perdió la confianza a su titular Humberto Álvarez. El caso no es tan sencillo. Porque no solo pudiera terminar con el despido del funcionario municipal. Dependiendo de la gravedad de la falta pudieran fincarle responsabilidad penal. Más pronto de lo que muchos creen, el tema pudiera tomar rumbos de mayor gravedad.

La página de internet que abrió el Gobierno Federal para registrar a los mayores de 60 años que quieran recibir la vacuna contra el Covid-19 ha vuelto a fallar. Primero fue un escándalo porque el mismo día que la anuncian y ponen en operación, “se les cayó el sistema”. Dos días después volvieron a anunciar que ya estaba lista. Y sí, muchos interesados lograron ingresar y registrarse. Pero conforme pasaron las horas, se volvió casi imposible ingresar a la página. Pero bueno. No hay vacunas, es la verdad. Estamos en una campaña de vacunación sin vacunas. Y en otros países vacunan las 24 horas del día.