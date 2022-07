La carta del más allá de Duke Sniderpara Juan Soto

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Admirado Juan…: No te firmaron por 425 millones de dólares para 13 temporadas, igual a 32 millones 70 mil anuales, pero tu agente, Scott Boras, tú mismo y yo sabemos que eso, o algo parecido, llegará.

Según Boras, encontró “cláusulas inaceptables”.

Y te firmaron solo para la actual campaña, por 17 millones 100 mil. En Washington van a llevarte con honorarios alrededor de los 20 millones a ver si uno de los tres prospectos que tienen en las Menores puede ocupar tu puesto. Para evitarse ese contrato multimillonario que ha exigido Boras.

En mi época, 1947-1964, no teníamos esas angustias. Imagínate, con Willie Mays de los Gigantes de Manhattan y Mickey Mantle de los Yankee del Bronx, fui, yo los Dodgers de Brooklyn, el tercero de los outfielders históricos de Nueva York. Y nos mencionan en esa canción, Talkin’baseball…: “Especially Willie, Mickey and the Duke”. Me elevaron al Hall de la Fama en 1980, con 333 de los posibles 385 votos, el 86.5 por ciento.

Y mis mayores honorarios, fueron 44 mil dólares anuales, solo tres veces, 1956, 1957 y 1958. Terminé cobrando 32 mil en 1964. Lo más que ganó Mays fueron 165 mil; y Mickey, 100 mil. Pero nos sentíamos ricos, mi querido Juan.

Si aparecieras en los 162 juegos de las 13 temporadas de tu supuesto contrato, cobrarías por cada cuatro juegos, más de lo que yo cobraba por toda una campaña en mis años mejor pagado. Te felicito. Disfrútalo cuanto puedas.

Ya ves, en la época de Mays, Mantle y yo en la pelota de Nueva York, hablábamos de promedios al bate, jonrones conectados y carreras impulsadas. Ahora la cosa es que cuando firmes tu contrato, serás el segundo mejor pagado, tras de Mike Trout, y que se espera Shohei Ohtani firme por más dinero que todos ustedes. Es la época, amigo Juan. ¿Cuántos jonrones has sacado? ¿Cuál es el promedio al bate de Trout? ¿Cómo va la efectividad de Ohtani?

Nada de eso es primordial hoy día. La calidad del peloteros no se mide por lo que hace en el terreno, sino por cuánto lo han firmado. Son las Grandes Ligas del siglo XXI.

De paso y con permiso, a los 23 años, bateas en esta temporada para 224, 14 jonrones y 32 impulsadas.

Dicen que “el beisbol sigue siendo el mismo de siempre”. Podría ser, si desapareciera el bateador designado. Pero eso sí, el entorno es otro. Los multimillones han transformado el ambiente, quizá para bien… Pero no estoy seguro