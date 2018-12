La chamarra y los recuerdos

En estos días de intenso frío saqué del viejo armario una chamarra azul. En algunos de mis amigos llamó la atención. Y es que pocas veces la he usado. La guardo celosamente como un regalo. Se trata de esa prenda, una chaqueta que usaba el equipo de la Tercera División Profesional del Futbol Mexicano, Diablos Azules de Guasave. Me la obsequió el amigo Armando “Kory” Leyson. Fue presidente del club en muchos años. Un apasionado del balompié, que apoyó y sigue respaldando ese deporte y otros más en la vecina ciudad algodonera. Y ocasiones yo mismo me hago la pregunta: ¿Y por qué de Los Diablos Azules y no de Garbanceros de Guamúchil? Nunca alcancé a tener un atavío propio de sus colores verde y amarillo. A pesar de haber cubierto un gran trecho del equipo de casa, tanto de visita como local, nunca se me dio la oportunidad de hacerme de alguna playera, etcétera. No tenían en venta, encargaban solamente para el equipo y el cuerpo técnico. Es más, ni los directivos contaban con algo referente a sus colores.

Colofón. Y a propósito de milfos, crujus, somoritis, -traducción- “Te arrepentirás de tus travesuras, pero ya será muy tarde”. ¡Ai´sí! Los jugadores que en algunas ocasiones recibían el paquete completo, incluido pants, chamarra y maleta, los regalaban después a familiares o amigos, ya que cada año les llegaba nueva dotación. Y ahí tienen que ni al “Rechoncho” Meraz le dio en alguna ocasión para vestirse de esa forma. Así, de aquellos años, solo recuerdos quedan. ¡Snif!