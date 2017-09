En The Rosca City no existen muchos lugares de esparcimiento. Y el llamado Centro Recreativo Los Mezquites, único en su género, luce en deplorables condiciones de limpieza. El domingo estuvimos por ahí. Era una tarde agradable y fin de semana largo. El bullicio, como siempre, entre familias y parroquianos. Y ahí, entre mitote y mitote, no se hacen esperar las quejas. Maleza, basura, polvaredas, en medio del sudor en este fin de verano. Que Carlo Mario por aquí, que Carlo Mario por allá. Que la reelección y su sustituto. Pero también pedradas y solicitudes de atender los espacios de convivencia. ¿No podrá el alcalde enviar una cuadrilla de trabajadores a hacer talacha en Los Mezquites?, se preguntan. ¿Dónde está metido el de Parques y Jardines?Los mosquitos proliferan esa área familiar y bohemia.También se le teme al dengue en pleno merengue. En lo que va de esta administración ni siquiera una ‘manita de gato’ le han dado. Las pocas mesas y banquillos existentes están para el arrastre.Y a propósito de nirlos, ñofis, parritrinis, -traducción- “Entonces hoy será por mí, mañana por ti”. ¡Ai’sí!Recordamos que ni en Semana Santa le dieron una visitada. Otras veces el pintado de los enseres es primordial, así como el riego de entradas y salidas y el corte de ese zacate que afea más de lo debido. Los parroquianos cuentan que si fuera alguna inauguración ahí estuvieran.No saben los políticos que la chusma también cuenta, dicen.