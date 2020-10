La clausura del relleno de OP Ecología

Agandalle. La prueba de que OP Ecología, con el aval del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, hizo las cosas con los pies es el hecho de que la Profepa clausuró el terreno en las cercanías de Choacahui donde pretendía construir el relleno sanitario. El desmonte sin permiso para la construcción del relleno fue el arranque para que el alcalde Chapman le metiera toda la carne al asador para desplazar a PASA en el servicio de recolección de la basura y favorecer a OP Ecología. La clausura no fue por obra y gracia del espíritu santo, sino por la denuncia que hizo ante la Profepa la síndica procuradora Angelina Valenzuela y el regidor Gerardo Amado. Así, una vez más queda demostrado que los empresarios de OP Ecología y Chapman no son muy dados a cumplir con los ordenamientos legales, que este último siguió violando al confiscarle en forma ilegal el relleno sanitario a PASA para ponerlo al servicio de la nueva empresa, a lo que un juez de distrito le dio para atrás. Si Chapman le agarró tirria a PASA por esto, más le va a agarrar con lo de la clausura del terreno del relleno de OP y ahora menos le va a pagar la deuda acumulada que tiene.



Sin lista. Por lo que guste o mande, el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, desautorizó la lista de los posibles aspirantes a la alcaldía de Ahome que se filtró. Simple y sencillamente, Valdés sentencia que no existe esa lista en el partido, que no hay nada para nadie. El deslinde de esa lista de nombres se da tras que algunos hasta se pitorrearon de ella porque unos que aparecen no vienen ni al caso. Incluso, agitó las aguas en las filas priistas porque no dieron crédito a que se tomara en cuenta a Bosco de la Vega Valladolid, Juan Pablo Castañón, Luis Bastidas Vargas y María Victoria “Vicky” Vega. Incluso, aunque le ven lógica que esté Fernanda Rivera, lo que los priistas ahomenses tienen claro es que los contemplados son Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y como plan B Domingo “Mingo” Vázquez, más que Marco Antonio Osuna Moreno.



Agenda. Por cierto, Álvaro Ruelas Echave, director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, le aporta agenda al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Dicen que lo más relevante es que le abre espacio, como la de acudir a inaugurar la construcción de la nueva escuela de telebachillerato en San José de Gracia, Sinaloa municipio, y otros actos de septiembre a la fecha. La cercanía que el gobernador ha mostrado con Ruelas Echave alienta a los seguidores de él de cara al 2021.



Decepción. El ánimo de los morenistas de Ahome sobre la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, lo describe en resumidas cuentas el líder del grupo Fuerza Social Bachomo, Lucio Antonio Tarín: de decepción. Y es que la vieron, dice, con “falta de oficio, acelerada, rabiosa y superficial”. Después de tres meses de desligarse de su responsabilidad de delegada, reaparece “golpeando” al partido y apoyando a Yeidckol Polevnsky para la dirigencia nacional. Incluso, ni siquiera apoyó la solicitud que le hicieron de que no cedieran las candidaturas al Partido del Trabajo en el 2021. Si la primera impresión es la que vale, los morenistas se quedaron con muy mala imagen de ella.



Desplazado. El gerente general de la Japama, Guillermo Blake Serrano, ya está jugando un papel lastimoso. Si antes estaba pintado pese haberse prestado para darle el golpe trapero para destituir a Luis Felipe Villegas, ahora con más razón cuando el poder real lo tiene ya la gerente de Administración y Finanzas, Diana Rubio. Las señales están a la vista y que se acrecientan con el hecho de que el alcalde Chapman ya tiene el resultado de la auditoría que hizo Sergio Leyva Germán y él ni siquiera lo ha olido. Más claro ni el agua que ahí cobran a los ahomenses.