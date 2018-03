La comadre del alcalde ocupa su lugar en Rosario

Todos en el PAN hablan del nepotismo de Alejandro Higuera, de Carlos Felton y de Adolfo Rojo porque sus esposas o protegidas van de candidatas, pero al parecer nadie se ha percatado de lo que sucede en el municipio de Rosario: el alcalde panista que acaba de pedir licencia para buscar la reelección, Manuel Antonio Pineda Domínguez, dejó en su lugar ¡a su comadre!, Martha Ofelia Castillo Aguilar, a quien ya tenía como regidora.



El cabildo rosarense aprobó la propuesta de Pineda a sabiendas de que se trata de un acto que violenta la ley de servidores públicos. Se espera que el Congreso del Estado también la avale a solicitud de la bancada blanquiazul puesto que, por lo visto, en el PAN «es lo que rifa».



Ven la tempestad y no se hincan. Si algo ha desatado la escalada de protestas entre la militancia panista a últimas fechas es la manera en que unos cuantos se aprovechan de sus cotos de poder y solo dan oportunidades a sus parientes, amigos, mujeres, compadres y, en este caso, a la comadre.



Nada tonto Manuel Pineda, eso sí. Con doña Martha Ofelia de alcaldesa, él podrá manejar a sus anchas la caja registradora del Ayuntamiento: los impuestos de los rosarenses, las participaciones federales, estatales y demás, irán directo a cubrir los gastos de campaña del candidato panista. Elección de Estado nivel pueblo mágico.



LE BAJARON TRES RAYITAS. Al club de fans de Hugo Enrique Moreno, el Yiyo, le tenemos una noticia buena y una mala (favor de acomodar cada una en el lugar que corresponda):



Es definitivo que el alcalde con licencia de Escuinapa será candidato a la reelección a ese cargo por el PRI. La otra es que, si continúa con su tendencia a allegarse de animadversiones en tiempo récord como si de un maratón de antipatía se tratase, desde ahora está condenado a la derrota en la elección constitucional del 1 de julio.



Tuvo que ser el mismísimo gobernador Quirino Ordaz quien entrara a aplacar al Yiyo, nos cuentan aquellos que nos han mantenido al tanto, paso a paso, de esta historia que bien pudiera resumirse en una frase: «Érase una vez un presidente municipal que se subió a un ladrillo y con eso tuvo para marearse con la altura».



Moreno Guzmán hizo votos de humildad y ha ofrecido disculpas a todas las personas a las que ha atacado o faltado al respeto, comenzando por la alcaldesa Fernanda Oceguera.



Luego de varios días de prueba para convencerse de que su arrepentimiento y cambio de actitud son sinceros y no solo de dientes para afuera, el hombre que todo lo puede en Sinaloa decidió indultarlo, con las reservas del caso.



Entiéndase, pues, que no es que el Yiyo Moreno le haya bajado de volumen. Se lo bajaron.



ESCARMIENTO. También pasó la prueba del ácido Margarita Villaescusa Rojo. La negativa inicial a permitir su reelección como diputada local del PRI por el Distrito 20 con sede en Mazatlán era un aviso de que su paso siguiente en el juego político era rumbo a la banca.



Contrario a ese error que cometió en el anterior sexenio, sin embargo, esta vez Villaescusa se disciplinó, demostró lealtad al gobernador, pese a no ser favorecida, y, lo más importante: no dejó de trabajar.



Pero el factor clave para este «cambio de rieles» fue la frialdad proverbial de Quirino Ordaz a la hora de tomar decisiones. Las encuestas revelaron los buenos números que trae Margarita en su distrito, muy por encima de Alma Hortensia Olmedo, quien se perfilaba para esa candidatura, pero no logró crecer en este periodo de prueba. Cabe agregar que la maestra Olmedo es persona de todas las confianzas del gobernador.



Lo dicho: a la hora de asignar responsabilidades, a Quirino no lo mueve el corazón, sino la praxis. Matemática pura, cuyo resultado veremos el día de la elección.