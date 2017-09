Este es el título del folleto E. V. C. No. 251, de los que se adquieren en casilleros especiales en algunas iglesias. Este, obra de Alicia Herrasti, muestra la sabiduría de esa gran mujer que viviendo con su hermana, y solteras ambas, me invitaron a comer en 1985.

Dice Alicia: “El papa Paulo VI advirtió que es una tragedia la pérdida del sentido del pecado. La ideología individualista de la actualidad ha llevado al hombre a repetir lo que en la Biblia se relata como el pecado original, que fue el intento del hombre de decir el bien y el mal, lo que es virtud y lo que es pecado...

Juan Pablo II condenó muchas veces la relativización de la ley moral, o sea el subjetivismo en cuestiones morales o la idea de que la moral es cuestión personal o de mayoría de votos...

Así se ha llegado a legalizar “democráticamente” cosas tan aberrantes como el “matrimonio” entre homosexuales, el aborto y la eutanasia.

Ya desde antes las leyes civiles habían aprobado el divorcio y las uniones posteriores, y en un afán de vivir cómodamente, el uso de anticonceptivos de todas clases...

En el fondo de la problemática de este caos moral, está LA CONCIENCIA de cada quien, el hombre es libre por iniciativa divina y personalmente debe decidir hacer el bien o el mal...

Si se tiene una conciencia mal formada, el hombre puede llamar mal al bien y bien al mal...

La educación de la CONCIENCIA es indispensable porque estamos sometidos a influencias negativas, tentados por el pecado.

Pensemos en la nefasta influencia de los medios de comunicación, especialmente la mala televisión.

Esta formación de la CONCIENCIA es una tarea de toda la vida, desde la primera infancia”.