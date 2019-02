La confianza prevalece. El Gobierno municipal del morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha sido muy prolífico en polémicas por las medidas implementadas para combatir la corrupción en las dependencias municipales, pero aún se esperan los resultados en materia de obra pública e implementación de los programas propios del municipio. En un sondeo realizado por EL DEBATE entre los representantes de diferentes sectores, fue generalizada la confianza que prevalece en que la administración emanada de Morena aún está por mostrar lo mejor y que la cercanía que el alcalde mantiene con el presidente de la República genere beneficios en materia presupuestaria para el municipio.

Reunión pendiente. En Rosario, el alcalde Manuel Antonio Pineda se prepara ya para tener una reunión con el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués. Ambos tienen agendada una reunión en la que analizarán lo concerniente a programas de inversión para potenciar al viejo casco de la cabecera municipal como un destino para el turismo cultural y religioso. Y es que el funcionario desmintió que el programa para el fomento turístico de los pueblos mágicos había desaparecido. Lo que en realidad sucederá es que los recursos de dichos programas serán canalizadas a través de los gobiernos estatales, los cuales decidirán ahora las prioridades de inversión. Ahí es donde entrará una coordinación estrecha entre Pineda y el gobernador Quirino Ordaz Coppel, la cual no será difícil, pues una de las prioridades manifiestas del mandatario estatal es promover a Sinaloa como un estado potencial para el turismo.

Casa llena. A propósito de turismo, en Mazatlán los servidores turísticos están atareados, pues no se dan abasto para atender a tanto visitante que de manera inusitada ha llegado al puerto. Desde hace varios años los vuelos de Canadá y Estados Unidos no llegaban tan llenos como ahora se están reportando, y los hoteles se reportan al 90 por ciento debido al puente laboral del 5 de febrero. Todo esto en una temporada que en otros tiempos se consideraba baja para el flujo de turistas. Todo esto beneficia a todos los sectores de Mazatlán y se atribuyen a la estrategia que ha mantenido el Gobierno del mazatleco Quirino Ordaz Coppel, quien dicho sea de paso tiene varias empresas del ramo hotelero.

Mitote carnavalero. Cuando se creía que el ambiente precarnavalero en Mazatlán estaba muy relajado, la polémica se desató con la instalación de los tradicionales monigotes en el malecón. Y es que las alegorías no han resultado del gusto de los mazatlecos, quienes ya se andan preguntando cuánto costaron las figuras.

Listo para lo que haya. Mucho se habla de la posibilidad de que este 15 y 16 de febrero, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, regrese a Sinaloa, visite el municipio de Concordia para evaluar algunos proyectos, principalmente turísticos. No obstante, hasta ayer el alcalde de ese municipio Felipe Garzón no había recibido aún ninguna notificación al respecto. No obstante, trabaja en la integración de una carpeta de proyectos para entregárselo si tiene la oportunidad de estar cerca de él. En estos se encuentra el mejoramiento de las redes para abasto de agua potable, la principal prioridad de los ciudadanos.