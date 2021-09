La constancia es una virtud que recompensa

Generar buenos hábitos o incluso establecer una rutina ha dejado de tener importancia para muchos y se olvida o se desconoce las ventajas que tiene. Cosas tan básicas como mantener una sana alimentación, descansar lo suficiente por las noches, realizar actividades físicas, cumplir con las tareas que nos encomiendan se han puesto de lado para cumplir otras expectativas, muchas veces las de alguien más.

Recuerdo que durante mi primer embarazo, uno de los principales consejos que me daban fue el de establecer horarios, en especial a la hora de dormir. Fue complicado pues no lograba realizarlo y solo escuchaba los no-siempre-solicitados consejos para obtener esa “magia” donde los bebés dormían de corrido. Mi error fue querer imitar esas rutinas que no estaban diseñadas a mis necesidades. A estas alturas ya aprendí que cada persona tiene su propio ritmo y que lo que a uno le funciona, no necesariamente le funciona al otro. Se necesita conocer la dinámica familiar para poder establecer nuestras propias rutinas. Si ambos papás trabajan, si solo hay un jefe de familia, si hay quien se quede en casa, los horarios de las actividades son algunos factores que determinarán la rutina familiar.

Pero es más frecuente ver cómo personas cada vez más jóvenes, que apenas están preparándose para el mundo adulto y laboral, todavía no encuentran la manera de establecer una rutina que les ayude. Es normal encontrarse con alumnos que van a la escuela sin desayunar, sin asearse, sin el material (cuando lo tienen pero les da pereza cargar), llegando tarde. Es necesario generar hábitos que mejoren nuestra vida y nuestra salud para poder establecer rutinas que nos impulsen a ser más eficientes, que podamos organizarnos mejor, que nos ayude a planear con anticipación e incluso nos ahorre tiempo pues ya sabríamos qué hacer.

Aunque es difícil cambiar los hábitos es lograble. Se dice que en solo 21 días se consigue esa modificación. Si hoy iniciamos realizando una tarea sencilla que no tome demasiado tiempo, por ejemplo, tender la cama, y lo hacemos durante esos 21 días, ya la habremos hecho nuestra. Poco a poco podemos incrementar las actividades y, observando nuestras ocupaciones, establecer rutinas que nos ayuden a ser más eficientes. Cuando logramos implementar rutinas a los niños pequeños les proporcionamos seguridad. Si las establecemos por la mañana antes de ir al trabajo nos puede ahorrar tiempo. Si las creamos en casa nos ayudará a tenerla en orden, todo va a depender de qué es lo que queremos obtener.

Si en casa deseamos lograr esos cambios con los más pequeños es importante iniciar como equipo, realizar las tareas juntos para que vean qué es y cómo se hacen, pedirles que hagan aquellas que pueden cumplir aunque no lo hagan perfecto (la práctica hace al maestro), y sobre todo, no dar por sentado que al realizarlo una vez ya se logró el objetivo. La constancia es una virtud que recompensa.