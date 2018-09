La consulta como herramienta de trabajo

La felicidad es algo sencillo, lo difícil es ser sencillo. Florestán.



El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que presentaría las iniciativas necesarias para hacer de la consulta popular un instrumento de gobierno.



Y es que en la actualidad, las consultas con valor legal solo las puede hacer el INE en elecciones federales, cada tres años.



Recuerdo que en su participación en Tercer Grado, en mayo pasado, le pregunté a Andrés Manuel López Obrador sobre ese tema, muy lejanos, todos, de adelantar que alcanzaría la mayoría legislativa que le dio el uno de julio.



A una pregunta sobre la reelección, dio su palabra de honor de no caer en esa tentación.



No me voy a reelegir –aseguró– y lo mejor es que tengamos mayoría en el Congreso.



En aquel mismo programa le planteé el tema de la consulta popular, y le dije si no la usaría para darle la vuelta al Congreso, lo que también negó. Le recordé que en los primeros tres años de jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, sin mayoría en la Asamblea, recurrió a los bandos.



Sí –confirmó– con bandos, porque hacía falta poner orden, que fue lo primero que hice sin violar la ley. Por eso aprovecho para invitar a la gente a que nos ayude con el voto parejo. Yo estoy pidiendo un voto parejo, porque no es un voto por candidatos, es un voto para llevar a cabo esa transformación que necesita México, dijo entonces, mayo pasado.



Lo que nadie previó, por más que ahora me cuenten historias, es que no solo iba a ganar con más de treinta millones de votos, arriba del 53 por ciento de la votación, y que obtendría la mayoría absoluta que ya tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados.



Entonces no acabo de entender la propuesta de Morena en San Lázaro para hacer de la consulta una herramienta de uso frecuente, porque hay decisiones que son del Presidente de la República, y las hay que son del Congreso.



Pero tampoco tengo nada contra la consulta.



Quizá, de haber consultado los que gobernaron el país a todos los niveles a lo largo de los años, hubieran cometido menos errores.



Los que estén de acuerdo favor de levantar la mano.



RETALES



1. PLUMAS.- Se publicó que los estados de los nueve gobernadores panistas que apoyan a Rafael Moreno Valle para que Héctor Larios llegue a la dirigencia del PAN, representan apenas el 26 por ciento de su padrón. Y digo: el mensaje vino de Ricardo Anaya porque solo él y los suyos tienen acceso a ese padrón secreto;



2. AUSENCIAS.- Seis gobernadores no fueron a la lectura del último mensaje del presidente Enrique Peña: Javier Corral, Chihuahua; Kiko Vega, Baja California; Miguel Márquez, Guanajuato; sorprendentemente Claudia Pavlovich, Sonora, y Carlos Joaquín, Quintana Roo, que estaba en una exposición de artesanía en El Vaticano. Manuel Velasco fue pero como senador; y



3. OPERACIÓN.- En la primera vuelta los senadores votaron contra la anunciada licencia de Manuel Velasco para ir a terminar su mandato como gobernador de Chiapas, el 8 de diciembre. Por la tarde, le dijeron sí con 82 votos a favor. La mayoría de Morena y PRI.



Nos vemos mañana, pero en privado.