La contrarreforma electoral, la opción de la oposición

Uno de los principales temas a discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones es la reforma electoral propuesta por el presidente de la República. De entrada, pareciera que esta sería la segunda reforma constitucional enviada por el ejecutivo en ser rechazada, la falta de disposición al diálogo y la negativa a negociar con las fuerzas de oposición nos permite vislumbrar el futuro que le depara; en pocas palabras, Morena se rehúsa a hacer política.

Más allá de ahondar en las aberraciones que Morena propone en su iniciativa - desaparición del INE, Oples, tribunales electorales, etc. – que me parecería otorgarles el beneficio de marcar mi narrativa, me enfocaré en hablar acerca de las contrapropuestas que me parecen interesantes presentadas por la oposición, a las cuales lamentablemente les espera el mismo destino que a lo propuesto por el bloque oficial.

Tanto PRI como PAN coinciden en los siguientes puntos: segunda vuelta, sobrerrepresentación, voto electrónico, anular elecciones con presencia del crimen organizado, etc.

En primer lugar, considero muy importante la inclusión de una segunda vuelta electoral que permitiría la construcción de gobiernos de coalición, las fuerzas políticas se verían obligadas a ello, un punto que sería clave para la elección de 2024.

En México estamos acostumbrados a relacionar la “gobernabilidad” con los regímenes que cuenten igualmente con mayoría legislativa – justo la época donde se gestó la carrera política del actual presidente. La mayor parte de las principales democracias del mundo, aquellas a las que vale la pena voltear a ver, cuentan con gobiernos de coalición.

Otro punto en el que se coincide es en la implementación del voto electrónico, es increíble que en plena era digital dependamos de procesos ineficientes basados en tinta y papel. Pero la propuesta de los dos principales partidos de oposición difiere de la propuesta por Morena, en que no contempla el voto electrónico a distancia, sino urnas electrónicas; además, para la implementación de dicho sistema es necesario más que nunca la subsistencia de un organismo electoral autónomo; por eso y más la importancia de la defensa de las instituciones electorales.

De implementarse este sistema, los resultados se tendrían de manera casi inmediata, y el conteo de los votos se facilitaría, pues debieran coincidir los votos registrados en la urna electrónica con las boletas físicas, así se tendría mayor certeza en caso de robo de urnas, compra de votos, etc. En este sentido, igualmente se plantea la posibilidad de anular elecciones en las que se compruebe la participación activa del crimen organizado, algo que hubiera sido determinante dadas las circunstancias vividas en la pasada elección de 2021.

Así las cosas, este ejercicio me sirve como reflexión y espero que de igual forma sirva a las dirigencias de los partidos políticos.

Como yo, habría más ciudadanos que estarían interesados y respaldarían algunas de sus propuestas – pero no se confundan, son más quienes respaldan las ideas que los colores – el problema radica en que se empeñan más en seguir la narrativa dictada cada mañana desde Palacio Nacional que en dar a conocer efectivamente las propuestas.

No se debe dejar de criticar aquellos errores que la clase política comete, pero es momento de demostrar que más allá de críticas y señalamientos se ofrece un modelo distinto, una alternativa, una solución.