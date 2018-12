La crisis en la pesca

El exlíder estatal de Morena, Raúl Elenes Angulo, asumió la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca) con retos muy significativos: hacer cambios evidentes, ejecutar una nueva política pesquera en el país con menos presupuesto. En su primera reunión con los funcionarios y los trabajadores de la Conapesca, advirtió que el presupuesto del 2019 será mucho más austero que el ejercido en el 2018, y que con el propósito de descentralizar la actividad pesquera y su atención, habrá que tener una labor con mucha más movilidad.

Durante el primer trimestre del 2019, la Conapesca iniciará una reestructuración operativa para priorizar la atención del sector social con honestidad y transparencia.

Por lo pronto, ayer, el nuevo comisionado inició una gira de inspección por las áreas afectadas por el huracán Willa el 23 y 24 de octubre.

El propósito es que hoy el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien estará en Acaponeta inspeccionando las zonas afectadas por las inundaciones, conozca la situación del sector pesquero, uno de los más afectados por el fenómeno.

Por cierto, hasta ayer no se descartaba la posibilidad de que López Obrador visitara algunas de estas zonas estuarinas afectadas, primero por las bajas capturas y luego por las inundaciones generadas por los desbordamientos de los ríos Baluarte y Las Cañas. Algunas fuentes manejaban la posibilidad de que el mandatario pudiera aterrizar en Mazatlán alrededor del mediodía, sin que se confirmara el trascendido.

No obstante, no pocos grupos productivos planean trasladarse hoy hasta el vecino estado para buscar un contacto cercano con AMLO y solicitarle la liberación urgente de recursos del Fondo para Desastres Naturales, que les permitan recuperar la actividad de sus negocios.