La crisis está aquí. Mienten quienes vaticinan que viene una grave crisis. Esta ya la tenemos. En estos momentos, el presidente López Obrador enfrenta una grave crisis de credibilidad. Y el caso Culiacán la detonó. El partido en el poder, Morena, ha sido incapaz de efectuar sus respectivas asambleas. La división es notoria. Al grado que tuvo que intervenir el Tribunal Federal para inhabilitar el proceso interno. Agresiones y hasta balazos entre los militantes de Morena están documentados por los mismos morenistas. El empresariado está de rodillas. Los indicadores de crecimiento económicos están en números rojos. Y tanto el presidente como su partido, Morena, no tienen oposición. El error garrafal cometido por el Gobierno Federal el “jueves negro” en Culiacán, tuvo, tiene y seguirá teniendo consecuencias que de momento no se alcanzan a valorar. Y encima de que el presidente, su incapaz secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y los titulares de Sedena y Marina, que fueron “llevados a la fiesta”, ya encontraron a otro culpable de su incapacidad demostrada en el combate a la violencia: los periodistas. Ahora resulta que para el presidente y Durazo, los periodistas que informaron de los hechos en Culiacán también son responsables del fracaso, por haber dado a conocer en el momento los sucesos. Escupen al cielo. Ellos han sido los que mintieron desde un principio. Durazo que dijo que una patrulla de la Guardia Nacional en su recorrido se encontró a unos delincuentes...Y bla, bla, bla. López Obrador de que no estaba informado. ¡Por favor! Siguen intentando vernos la cara a los ciudadanos.

Turismo, el reto. En Sinaloa, se buscan las alternativas. El Gobierno Federal canceló su programa de promoción turística. Y cada destino turístico. Cada estado del país, tendrá que buscar por su propio medio cómo desarrollar programas que permitan mantenerse como atractivo turístico y conjuntamente la forma de como impulsar la actividad para atraer el mayor número de visitantes. Sinaloa y particularmente Mazatlán está inmerso en eso. El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, tiene enfrente un verdadero reto. Y va caminando. La reciente celebración de la Fiesta Amigos de Mazatlán, en su edición número 25, permitió sembrar entre promotores turísticos y touroperadores los atractivos que ofrece Mazatlán como destino turístico. Alrededor de 200 invitados a este encuentro generaron 577 citas de negocios. Habrá que esperar qué se cosecha.

Que le avisen. El director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda, aseguró que ni el Poder Judicial así como la Fiscalía General de Sinaloa le han notificado sobre la resolución que se dio al caso “tiburonario”. Como es sabido y lo confirmó el fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, el Tribunal resolvió que los tres exfuncionarios estatales involucrados en el caso se aboquen a reparar los daños que presenta el tiburonario. Las partes incluso impusieron una fecha. En seis meses tendrá que estar reparado el daño. Y el inmueble, que desde hace casi tres años está sin funcionar, esté listo y acondicionado para su operación. Pero el titular del Acuario no está enterado. Habrá que esperar a que le envíen por oficio la resolución o alguien se lo notifique. Porque nadie puede ingresar a las instalaciones del tiburonario sin que lo autorice el director del Acuario. Eso debería ser lo normal. El tiempo corre.