La crisis ya está aquí. La crisis económica por la alerta sanitaria del COVID-19 no ha esperado en Mazatlán. La suspensión de arribos por parte de las líneas de cruceros significará una pérdida financiera de 5 millones de dólares que se distribuían en los sectores restaurantero, transportista y servicios turísticos. Lo anterior significa un duro golpe a la economía del municipio. Por ello, el ayuntamiento planea una reunión con los representantes de servidores turísticos para establecer una estrategia emergente de apoyos. El alcalde Luis Guillermo Benítez anunció que la comuna adelantará el pago a los proveedores.

Ausentismo. Aunque las autoridades educativas no han decidido adelantar la suspensión de clases por la contingencia del coronavirus, muchos padres de familia han decidido dejar a sus hijos en casa, y hay casos donde el ausentismo en las escuelas es hasta del 70 por ciento. Hay algunos colegios particulares en donde tomaron la determinación de cancelar las actividades a partir de ayer, como una medida preventiva, y se suspendieron todas las actividades hasta nuevo aviso. Cada escuela ha implementado sus medidas de higiene para cuidar que los alumnos no resulten contagiados, y aunque se les ha pedido a los padres que no lleven a sus hijos a clases si presentan algunos de los síntomas, hubo casos de niños que fueron devueltos a sus casas porque tenían gripe. Es muy importante quedarse en casa y no salir al menos que sea necesario, porque hay que dejar en claro que no son vacaciones para salir a lugares concurridos, son medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus, que hasta el momento no ha sido de alarma en Sinaloa, pero hay que cuidarse.

Descuido. Las medidas preventivas por el COVID-19 no están siendo aplicadas en el servicio de transporte público urbano, donde miles de personas se suben todos los días y tocan con sus manos los pasamanos, y algunos con tos y gripe durante varios minutos encerrados junto con otras personas, y en varias ocasiones el camión va lleno. Algunos operadores del transporte, pero muy pocos, han decidido poner gel con alcohol a la subida para los usuarios, pero la mayoría no. De acuerdo con los transportistas, la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado, que encabeza Feliciano Valle Sandoval, no les ha dado las indicaciones sanitarias para actuar; mientras que Valle Sandoval asegura que la Secretaría de Salud no les ha dado recomendaciones a ellos, pero ayer sostuvieron una reunión para ver estos temas. Los camioneros han decidido suspender el aire acondicionado y abrir las ventanas para que los pasajeros no vayan encerrados.

Protestas. La suspensión de actividades académicas y de capacitación ha comenzado a tener consecuencias para quienes laboran en el Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa (Icatsin). Ayer, un grupo de instructores se manifestaron para protestar en Culiacán porque suspenderán labores por el coronavirus, y no les pagarán, pues dejarán de impartir cursos por tiempo indefinido. La manifestación se llevó a cabo en las oficinas centrales del Icatsin, en la ciudad de Culiacán.

Ismujeres. El gobernador Quirino Ordaz Coppel por fin terminó de revisar los perfiles de las veinte aspirantes que se registraron para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), y se decidió por Eva Joaquina Guerrero Ríos, quien es empresaria y directora de un medio de comunicación y tiene una larga trayectoria en el periodismo. La propuesta será turnada a la Comisión de Equidad, Género y Familia para su análisis y elaboración del dictamen, para ser presentada a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, donde deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes, para que pueda concretarse este nombramiento, y que posteriormente el mandatario estatal le tome la protesta de ley. En caso de no ser ratificada, el Ejecutivo estatal deberá enviar otra propuesta para que pase por el proceso de ratificación.