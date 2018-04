La crucifixión

En la vida, obra y pasión de Jesús, se pueden encontrar grandes verdades espirituales. Tan valioso es hablar del Maestro Jesús desde un punto de vista histórico como desde lo simbólico. Todo cuanto aconteció en ese drama de la vida de Jesús puede entenderse de manera simbólica y aplicarlo para beneficio nuestro: Para empezar, instituyó la Comunión, donde el creyente come y toma los símbolos del cuerpo y la sangre de Él, es decir, purifica sus defectos para alzarse a la verdad, se pone en contacto íntimo con sus enseñanzas y verdades.Toda persona que medita, logra una comunión interna y personal, comulgando con estos principios. Impartió lección de humildad al lavar los pies de los discípulos, y les dijo : “si no te lavo los pies no podrás tener parte conmigo en esto”. La pasión de Jesús y su sufrimiento es indicación de que la vida del iniciado y del que quiere lograr metas de importancia puede ser uno de los procesos más dolorosos y temibles. Puede ocurrir que sea humillado y escarnecido, así como lo es el buscador cuando alza su cabeza a la verdad y es señalado y ridiculizado por los que creen ser sus iguales.Tres veces cayó Jesús por el peso de su cruz y se levantó. Asimismo caemos nosotros, por el peso de nuestras acciones mundanas. Algunos se quedan esperando quién los levante, pero otros se alzan ellos mismos sabiendo que algún día podrán librarse del madero. Su sacrificio y muerte es significativa del proceso necesario de la muerte de nuestro falso ego para lograr la fusión final de nuestro ser con el Padre, lo mejor de nosotros. Así como Jesús salió triunfante del sepulcro, así podemos renacer todos, después de un análisis sincero de nosotros mismos y cambiar nuestra vida.