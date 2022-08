La culpa es de los anteriores, señala Benítez

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres “se lava las manos” ante las inundaciones que afectaron a cientos de familias en Mazatlán. Muy al estilo de su líder, Andrés Manuel López Obrador, “El Químico” le echa la culpa a los que califica como gobiernos corruptos, los del PAN y los del PRI que le antecedieron. Ante las acusaciones de ciudadanos que perdieron sus bienes, se justifica diciendo que su administración sí limpió los canales, pero que los ciudadanos no cumplen con la parte que les toca, y hasta acusó a algunos ciudadanos de ser “como un cáncer: en lugar de ayudar, optan por tirar basura a los canales”.

A veces, es más fácil culpar a otros, como al Gobierno, de las cosas que están mal en nuestra ciudad, pero no volteamos a vernos a nosotros mismos. En las recientes lluvias, muchas personas han sufrido afectaciones, llámese más específicamente, inundaciones. Por un lado, los gobiernos de turno no han creado la infraestructura necesaria para eliminar las inundaciones en lugares ya más que conocidos, corregir lo que se hizo mal o hacer lo que debió hacerse. Pero por otro lado, los ciudadanos hacemos aquellas cosas que son en nuestro perjuicio, en lugar de hacer lo correcto. ¿Cuántos no echan escombros en arroyos o terrenos ajenos? ¿Cuántos no son los que construyen, bloquean o rellenan en sitios donde la naturaleza creó arroyos o salidas de agua? ¿Cuántos no invaden terrenos con el argumento de que tienen derecho a una vivienda, sin ver si esos terrenos son de peligro, o incluso sin ver que tienen un dueño? ¿Cuántos no tiran su basura, sus grasas, sus desechos, cuales fueren, donde no deben, por “comodidad”, para no batallar, para no pagar? Una ciudad “de primera”, necesita de funcionarios de primera, y ciudadanos de primera también. En Mazatlán han fallado los responsables de una correcta planeación de la ciudad, han fallado los responsables de aplicar las leyes y reglamentos sin caer en la indolencia o en la tentación de las “mordidas”, y hemos fallado los ciudadanos, por no hacer lo correcto, por hacer lo que daña a otros y nos daña a nosotros mismos.

Lo que para muchos es una bendición, por el hecho de que esté lloviendo frecuentemente, para otros se convirtió en una tragedia. Nos referimos en específico al lamentable caso ocurrido en una comunidad del municipio de San Ignacio, donde un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente de un arroyo. Y es que desde la noche del sábado pasado, las lluvias se volvieron frecuentes y eso propició la creciente de arroyos y ríos. Esta situación nos muestra lo vulnerable que estamos ante los efectos de la naturaleza, y por ello se debe de tomar con seriedad todas las recomendaciones que emitan las autoridades especializadas. Esperemos que la naturaleza nos siga bendiciendo con agua, que es un recurso necesario para el ser humano, pero que no se vuelva a repetir la tragedia, menos por impudencia, por no hacer caso a los consejos y recomendaciones.