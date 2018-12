La cultura de la ilegalidad

Lo que acontece en la Jumapam con los procesos jurídicos iniciados en contra de la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, concesionaria del estadio de beisbol Teodoro Mariscal y otras empresas o productores agrícolas, es parte de una añeja y tolerada cultura de omisión.

Es una situación cíclica que en la zona de Villa Unión la Jumapam detectara tomas clandestinas utilizadas por los productores agrícolas y ganaderos. En administraciones anteriores incluso se llegaron a detectar en esa zona empresas dedicadas a la venta de agua embotellada que ¡no pagaban el suministro de agua potable! Por ello, la cifra de 15 tomas clandestinas detectadas solo en el ejido de Villa Unión suena algo serio, pero nada sorpresivo. Congeladoras de pescado purificadoras y otras industrias ya han sido sancionadas con anterioridad por la Jumapam por no cubrir el costo de los servicios de agua potable y buscar el amparo de los juzgados cuando son requeridos por el gobierno municipal.

Uno de los factores que han permitido la prevalencia de este problema en Mazatlán es la corrupción que el despido de al menos ocho inspectores, funcionarios de primer y segundo nivel que se ha ejecutado al interior de la Jumapam, demuestran esta tesis.

Ayer la polémica que mantiene la Jumapam con la empresa Espectáculos Costa del Pacífico se reavivó cuando los representantes de esta no cumplieron con el acuerdo de saldar cerca de 3 millones de pesos por servicios no cubiertos y multa por al menos cuatro tomas clandestinas que hasta ayer se habían encontrado en el estadio Teodoro Mariscal.

El recinto de Los Venados ha tenido que mantenerse cerrado al no contar con la renovación de permisos para la venta de cerveza. La situación ha causado pérdidas económicas para la empresa y ha desgastado la imagen de un equipo que era muy estimado por la afición.