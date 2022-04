audima

Un día, el rey león organizó una cumbre para discutir sobre los tiempos de zozobra que se estaban viviendo. De una u otra forma, la mayoría de las especies del reino animal sufría las consecuencias del calentamiento global. El rey, en reunión con sus consejeros, acordó con ellos implementar un plan de entrenamiento para todos y cada uno los integrantes de su reino, es decir, un modelo de adiestramiento convencional que todos deberían acreditar. Los integrantes necesitaban pasar con una calificación aprobatoria todas las disciplinas asignadas, con el fin de garantizarles a todos las mismas habilidades y capacidades para estar preparados ante los cambios futuros. Entre los consejeros había un perro galgo que insistió en que el entrenamiento incluyera la carrera de velocidad, por si se suscitaba un incendio, para que todos pudieran huir a prisa; por su parte, el gorila estaba convencido en la enseñanza de trepar árboles como un punto fundamental, el pez en la enseñanza de nado y así fueron sumando asignaturas hasta que quedó un plan integral y convencional de aprendizaje y adiestramiento.

El programa piloto: un rotundo fracaso. Los peces, los mejores nadadores, fueron una desgracia trepando árboles; los perros y cuadrúpedos representaron excelencia en carreras, pero en pruebas de vuelo fueron un desastre; los primates podían trepar, sin embargo, a la hora de nadar, una calamidad. El ánimo generalizado: derrota. No obstante, nadie la aceptó como una realidad; todos analizarían los fallos y lo volverían a intentar.

En reflexión a la fábula anterior, los humanos habitamos la misma realidad.

“Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil”; esta frase atribuida a Albert Einstein nos recuerda que cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes.

¿Por qué olvidamos que somos diferentes cuando nos comparan o nos comparamos con otras personas?

Debemos partir de la premisa de que cada persona tiene su propia forma de aprender y desarrollarse. Cometemos el error de compararnos con los demás y eso nos da la sensación subliminal de no ser suficientes. Los seres humanos somos únicos, diversos, con una identidad y belleza especial, estamos cargados de significados, tenemos diferentes cuerpos, personalidades y gustos como formas de pensar y entender. Todo ello nos hace poseer habilidades para cosas distintas; la inteligencia es subjetiva y podemos aprender, pero no el mismo día ni de la misma manera. Todos somos buenos en algo, solo debemos esforzarnos en encontrar nuestra fuerza y trabajar en ella.

No debemos juzgarnos con crueldad si no estamos en el medallero; no medirnos con una vara genérica, no debemos evaluar nuestras aptitudes con parámetros preestablecidos ni hacer énfasis en el déficit, sino en la fortaleza. No dividirnos pensando que no somos capaces, es necesario enfocarnos en descubrir qué es único en nosotros y ese será nuestro don.

Lo importante es encontrar nuestro propio camino y nuestro propio ritmo para aprovechar nuestros talentos y excepcionalidades, con el fin de ser los líderes de nuestras propias vidas. No es tan malo ser diferente, ya hay muchos de los otros.

*Este artículo es una alegoría de la obra de George H. Reavis, The Animal School.