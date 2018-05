La defensiva especial no es ningún relajo

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La ironía de esta vida es que los jóvenes no saben qué hacer, y los viejos ya no podemos hacer lo que sabemos hacer”… Ronald Reagan.---o-o-o-o-Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta…: “¿Algún día Major League Baseball reglamentará el relajo en que se ha transformado la formación especial en Grandes Ligas?”.Amigo Gil…: No hace falta esa reglamentación ni es relajo el asunto, sino una estrategia que embellece al juego. Los mánager se arriesgan, regalándole el terreno por la izquierda al bateador, a fin de asegurar mayor defensiva por la derecha. Y eso no es nada nuevo.Acabo de publicar un reportaje en la revista Strikeout, de México, donde revelo que hasta 1848 se jugó sin shortstop y con cuatro oufielders. Un outfielder llamado Daniel Lucius Adams, médico y banquero de Nueva York, quien jugaba para los Knickerbocker, convenció a todos de que atrás sobraba uno y en el infield faltaba uno. Así nació el shortstop.Pero no han sido los mánager de los Astros, A. J. Hinch, y de los Cachorros, Joe Maddon, los primeros en modificar la colocación de la defensiva. En los años 40, Jimmy Dykes dirigiendo a los Medias Blancas, le jugaba así a Ted Williams, todos hacia la derecha. Logró tan buenos resultados que muchos otros le copiaron la idea.Y a nadie se le ocurrió clamar por una reglamentación en contra ni llamar eso relajo.José M. Ugarte M., de Maracay, comenta y pregunta…: “Me gustó mucho su alineación de los Yankees de todos los tiempos, pero me pareció extraño que no incluyera a Babe Ruth, y me llamó mucho más la atención su respuesta a un lector: ‘¿y dónde lo ponemos, sacamos a Mickey Mantle? ¿Qué lo hace elegir a Mantle por encima de Ruth?Amigo Pepe…: El lector que me pidió la alineación de los Yankees de todos los tiempos, quería un equipo para ganar. Mantle era muy superior a Ruth a la defensiva. Y creo que con los bateadores escogidos, sobrarían carreras: Bill Dickey, Lou Gehrig, Tony Lazzeri, Wade Boggs, Derek Jeter, Yogi Berra, Joe DiMaggio y Mantle… Ahora puedes hacer tu alineación, borras a Mantle y agregas a Ruth.Benigno Acosta A, de Cagua, pregunta…: “Por qué Earle Combs no tiene el número uno (1) retirado por los Yankees, si fue un notable primer bate y además miembro del Hall de la Fama de Cooperstown. ¿Acaso Billy Martin tuvo más méritos que él?Amigo Nino…: Que hayan retirado el uno por Martin, no impide que se retire también por Combs, como el caso del 8, retirado por Yogi Berra y por Bill Dickey. Consulté en las oficinas de los Yankees y me respondieron…: “Varias veces se ha propuesto el retiro del uno por Combs, pero nunca ha sido aprobado”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.