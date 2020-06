No hay vuelta de hoja. Muchos están desesperados. Ya es difícil continuar sin laborar. Muchos de los pequeños y medianos comerciantes afirman que si no reabren sus actividades pronto, ya no podrán seguir con sus negocios.

En el país, las condiciones no están dadas para retornar a lo que han dado en llamar la “nueva normalidad”. Producto de las equivocaciones en el manejo de la pandemia en el país, de las decisiones erróneas, la cerrazón y el cinismo del Gobierno gederal, el coronavirus sigue creciendo, y el número de muertos también.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Será esto algo que se refleje en Sinaloa? El gobernador Quirino Ordaz Coppel, así como todos los demás gobernadores del país, ya debieron de haberse dado cuenta que el presidente López Obrador ya los dejó para que sean ellos los que carguen con la pandemia.

Y ahí radica lo delicado de la situación. En Sinaloa ya se planea el retorno a partir de julio de la mayor parte de las actividades económicas. Y así sucederá. Hay propietarios de pequeños y medianos negocios que se muestran desesperados.

La desesperación por reactivar la economía supera el miedo al COVID

Pero tendrán que saber que precisamente por aquellos que tomaron decisiones equivocadas en el manejo de la pandemia y de la existencia de ignorantes que no acatan las disposiciones de salud, el tiempo de reapertura de las actividades económicas se alargó.

Y lo peor, pudiera volverse a cerrar los negocios si la sinrazón continúa y los ignorantes, que no son pocos, siguen provocando que los contagios se disparen.

Se ocultan. Las autoridades de Salud deberían de saberlo. Hay muchos casos de coronavirus que no están siendo reportados. Que las personas al sentir los síntomas del COVID acuden a un laboratorio común, y ahí les advierten que pudieran estar contagiados.

Los enfermos con dolor de cabeza, tos y hasta problemas para respirar se encierran en sus casas. Los familiares los aíslan y les dan medicamento. Muchos de ellos logran recuperarse. Otros aún continúan aislados. Equívocamente han dado crédito a los temores de que si acuden a los hospitales ahí aislados los dejarán morir.

Conocemos varios casos en los que familiares de los enfermos con todo los síntomas del coronavirus los mantienen en sus casas medicándolos. Algunos contratan enfermeros particulares para que les suministren los medicamentos. La renta de tanques de oxígeno se disparó.

Los equipos son llevados a casas particulares donde hay enfermos con problemas para respirar a consecuencia del coronavirus. El número de contagiados pudiera ser mayor, pero en mucho, a las cifras oficiales que se dan a conocer.

Golpea el coronavirus a la Policía. La versión corre como reguero de pólvora. Muchos agentes de la Policía Municipal se encuentran enfrentando el contagio por coronavirus, y reconocen que por continuar con sus labores de vigilancia, el riesgo es mayor.

Pero están indignados porque en plena pandemia se les está obligando a acudir a cursos de capacitación que se reciben en una pequeña sala repleta de agentes. El estar así ya cobró varias víctimas. Sabemos que de un grupo integrado por diez agentes, siete resultaron contagiados por coronavirus, y creen que esto se dio precisamente en las salas en donde se están impartiendo los cursos.

Algunos no se explican por qué en esta emergencia de salud se les está obligando a asistir a esos cursos y exponiendo de esa forma sus vidas. Aunque hay otros que señalaron que la autoridades municipales requieren de esos cursos para cobrar una fuerte cantidad de dinero con el pretexto de que son cursos de capacitación.