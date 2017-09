La despedida con gratitud

Las generaciones que nos antecedieron en la vida siempre han sido los pilares sobre los cuales los que siguen se apoyan para su vida. En varias ocasiones he escuchado, y yo misma he utilizado el término, de haberme “subido a los hombros de gente grande”, exitosa, sabia, con experiencia. Creo en verdad que la vida, que fluye como en cascada, consiste en que demos hacia adelante y tomemos del de atrás, como en las carreras de relevos. Y es que la experiencia, el conocimiento y los aprendizajes solo tienen sentido cuando son compartidos y repartidos, de tal manera que de una persona se beneficien muchos más. En lo personal, he aprendido de muchas personas, desde grandes maestros que con intención me enseñaron, hasta esos que llegaron y sin saber también me enseñaron, como mi esposo y mis hijos. He aprendido de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de tíos y familia, pero también he aprendido de los maestros que he tenido a lo largo de mi vida, a muchos de los cuales nunca he conocido o no conoceré, personalmente, pues mi acercamiento a ellos ha sido a través de los cientos de libros que he leído. Una de ellas es Louise Hay, quien hace un par de días murió tranquilamente en su cama a los 91 años.



Vidas que se tocan. A ella la conocí a través no solo de sus libros, sino también de sus charlas y meditaciones. A ella la sentí muy mi amiga, pues mi relación con ella era cercana, aunque conscientemente ella no lo supiera, pero segura estoy de que inconscientemente lo sabía. Pues era una mujer que estaba conectada con el universo y que trabajó para predicar su filosofía de vida. No dudo que no solo a mí impactó, sino también a miles y miles de personas que conocían y se acercaban a ella, a su filosofía de vida.



Legado. Su libro Tú puedes sanar tu vida da muestra de su profundo trabajo personal que le permitió ser sensible y encontrar la relación de las enfermedades en el cuerpo para relacionarlas con lo que sucede en el alma de la persona enferma, y ofrecer la mejoría o la curación a través de afirmaciones como “Me amo y me acepto tal como soy”. Personas como ella dejan un legado enorme para quienes en verdad busquen la salud y la armonía en su vida, que lleva a la felicidad en las relaciones.



Con mucha gratitud, descanse en paz

Louise Hay.