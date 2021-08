La despedida de Billy Chapman

Para Ripley. No cabe duda que el alcalde Billy Chapman marcó historia en Ahome, pero por los errores y controversias que armó, además de que a todos los funcionarios los tuvo que cambiar por falta de resultados y algunos por malos manejos que él mismo admitió. Por fin el viernes, al despedirse en la sesión de cabildo en la que no faltó la lisonja de sus regidores incondicionales, dijo que había confiado en muchas personas equivocadas. Eso sí, se despidió desde un puente peatonal de la colonia Praderas de Villa y Las Huertas, la única obra pública que se vio en Los Mochis, pero porque la hizo con dinero que le dejó el exalcalde Manuel Urquijo. Hasta eso que desde ahí le agradeció. Lo que sorprendió es que dijera que se va satisfecho del ejercicio político durante su Gobierno. ¿De verdad se lo creerá? ¡Está bien que los alabadores lo digan, pero él creérselo! Resaltó la inversión de 45 millones de pesos durante la pandemia, pero no desglosó los millonarios gastos en los que pusieron el precio del gel antibacterial por las nubes.

El cambio. Esta semana, posiblemente el martes, el Congreso del Estado deberá nombrar al alcalde sustituto de Ahome. Por lo pronto, está a cargo de Ahome como presidente municipal interino un foráneo. Sí, Moisés Cadena, quien ni de Los Mochis es. Ahora sí que por ministerio de ley le cayó el cargo tras haber sido nombrado secretario del Ayuntamiento en los tiempos electorales, cuando hizo candidato al secretario Juan Fierro. ¿Sabe usted quién es Moisés Cadena? Pues aquel que se trajo de asesor y, como él mismo lo dijo alguna vez, que estaba muy orgulloso de haber trabajado con el gobernador Javier Duarte en Veracruz. ¡Habrase visto!



La sorpresa. Hasta el exalcalde y exfuncionario estatal Álvaro Ruelas Echave empezó a sonar en las redes sociales desde el viernes para ocupar el cargo de alcalde interino en Ahome, nombramiento que deberá hacerse desde las entrañas del Congreso del Estado. Por lo pronto, hay varios apuntados: Socorro Calderón, la regidora que dejó Chapman cuando se fue a la campaña por la diputación federal; el director de Salud municipal, Francisco Espinoza, el único funcionario que ha dado resultados en esta Administración; el mismísimo exsecretario Juan Fierro, e incluso la directora del Sistema DIF Ahome, Hilda Rodrigo Ochoa (solo por la mal llamada cuota de género). La diputada Cecilia Covarrubias se descartó, pero a muchos se les mueve el corazoncito aunque sea para estar al frente de aquí al 1 de noviembre, cuando asumirá el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros.

Los riesgos. Realmente sorprende en Ahome la falta de conciencia que a estas alturas de la pandemia tienen algunos organismos y establecimientos. Salvador Lamphar, coordinador general de Protección Civil en Ahome, admitió, tras clausurar la guardería subrogada del IMSS Canaco 91 de Los Mochis, donde un niño dio positivo a Covid-19, que el personal no había ni llamado a PC para clausurar o sanitizar el lugar y, todavía más, una vez inspeccionado el lugar, siguió el viernes recibiendo niños. Fueron los mismos padres de familia los que, con sus comentarios en la información, evidenciaron que estaban llevando a sus hijos y no les habían avisado que había un caso de covid. Cualquiera puede cometer un error de esa naturaleza por ignorancia, lo malo es que sea con conocimiento del riesgo que implica para muchos menores.

Con todo. El que ha puesto el ejemplo en muchas de las medidas anti Covid-19 durante l a pandemia ha sido el alcalde de Choix, Omar Gill Santini, quien ha llamado reiteradamente a su población a cuidarse, a no dejar de lado las medidas. Sin embargo, falta inspeccionar los comercios en esa cabecera municipal, porque ya es muy frecuente ver a empleados sin cubrebocas. ¡Aguas! Que el horno no está para bollos.