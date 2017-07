La difusión de falsedades busca la desestabilización de Sinaloa

Preocupante resulta la serie de rumores de falsos «levantones» de personas de la vida pública local, como fue el caso ayer del presidente municipal de Rosario, Manuel Pineda. Hay una clara intención de afectar la gobernabilidad del estado y la tranquilidad de los sinaloenses, y prueba de ello fue la fuerza con que se divulgaron las versiones en torno a este alcalde, con todo y que desde las 12:00 horas la Fiscalía General del Estado emitió un boletín para desmentir el hecho.



Aun así, los rumores continuaron por parte de ciertos medios y personas, con el ánimo evidente de generar confusión. Tuvo que salir el propio Manuel Pineda a realizar una transmisión en vivo en Facebook a eso de las 17:00 horas, ante la insistencia de la desinformación.



Hay gente muy enojada y también con mucho poder económico, capaz de gastar fortunas en el pago de pautas en horario triple A en televisión o portadas en diarios nacionales para difundir falsedades. «No pasarán», dijera el clásico lema de batalla, puesto que vivimos en un Estado de derecho. La justicia se aplica con base en la ley, no en la sed de vendettas personales, mucho menos en el manejo de la chismografía y la guerra sucia.



Expertos en seguridad nos comentaron ayer que, más allá de las intenciones políticas detrás de esta serie de rumores, las personas que son mencionadas como supuestas víctimas de «levantones» o atentados deben atender esto también como un asunto personal, pues tal vez sea una amenaza velada que pudiera consumarse tarde o temprano. Por fortuna, existen mecanismos de protección y organizaciones estatales, nacionales e internacionales a las cuales acogerse, sin esperar a que la sangre llegue al río. Los demonios andan sueltos. Lo bueno es que cada quien tiene bien identificado al suyo.

ECOS DE LA BODA. Se nos quedó en el tintero un dato revelador de la boda del hijo de Óscar Lara Aréchiga: en algún momento, ya avanzada la fiesta, el exgobernador Juan Millán se levantó de su mesa expresamente para ir a saludar a Jesús Vizcarra Calderón. Lo mismo hizo, minutos después, Juan Millán Júnior. Sin duda, al señor de la carne se le respeta.

EL IMPERIO DEL ODIO. Manifestamos nuestra solidaridad con la diputada local Merary Villegas Sánchez, del partido Morena, frente a la andanada de ataques de odio que recibe en su cuenta de Facebook, pero también —nos dicen— a través de otras vías más directas. Todo por su postura en defensa del matrimonio igualitario, un tema que permanece en la congeladora del Congreso del Estado desde la legislatura anterior.



La diputada morenista no ha sido agresiva en su discurso, inclusive llamó la atención de la ciudadanía su «llamado amoroso» en tribuna al resto de los legisladores para destrabar esta iniciativa que no tiene que ver con religión ni con moralidad: se trata meramente de un asunto de derechos civiles.



Vive hoy Merary Villegas la misma circunstancia que enfrentó en la legislatura pasada Sandra Lara Díaz, hoy síndica procuradora de Culiacán, quien llegó a recibir amenazas no solo contra ella, sino contra sus hijos, por el «pecado mortal» de presentar, en su carácter de diputada del PRI, la primera iniciativa de matrimonio igualitario en Sinaloa.



Como ciudadanía debiéramos estar muy al pendiente de Merary, pues los grupos oscurantistas que lanzan este tipo de amenazas son perfectamente capaces de cumplirlas; pertenecen a la ultraderecha y al ala más conservadora de la Iglesia católica: el Opus Dei.



Igual que en septiembre del año pasado el vocero de la Arquidiócesis aseguró, para escarnio, que el país se encamina al establecimiento de un «imperio gay», hoy sería momento de analizar la dictadura del odio que, con sus actos, amenazan instaurar los sectores más retardatarios de la sociedad.