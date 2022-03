La diputada Cecilia Covarrubias asegura que voten o no voten, AMLO no se va

audima

Pifia. La que tiró para “el monte” es la diputada local de Morena de Ahome, Cecilia Covarrubias. Como parte de la estrategia oficialista de ganar las votaciones de revocación de mandato para que siga Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, se metió de lleno a la promoción de ese ejercicio democrático, pero salió con su “domingo siete”. Y es que asegura que se están dando pasos para una democracia más real, pero voten o no voten en el ejercicio de revocación de mandato, López Obrador no se va a ir a ningún lado porque fue electo para seis años. Entonces si López Obrador va a seguir como presidente al margen del resultado de las votaciones del 10 de abril, qué caso tiene ir a votar. La legisladora le da la razón al economista y analista Macario Schettino de que la revocación de mandato es “una farsa”. Ni a quién irle.

Despejado. Sin problema alguno, Marte Vega Román asumió la presidencia de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Sustituyó a Gustavo Rojo Plascencia en un proceso que desde un principio se le fue despejando para llegar sin rival. El proyecto de Vega Román se cocinó desde el momento en que se coló como consejero a la Caades en la planilla de César Galaviz en la elección para su relevo como presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Como ganaron, en cuanto se constituyeron los nuevos consejeros de Caades, Vega Román se perfiló para ese cargo. Incluso, unos declinaron en sus aspiraciones para sumársele. Y el que se aferró fue apabullado.

El informe. Ya se le fue un año a Ignacio “Nacho” Flores como rector de la Universidad Autónoma Indígena de México. Este fin de semana rindió su primer informe de labores ante el Consejo Universitario en la que destacó que la matrícula se incrementó en un 34 por ciento, entre otros logros, pese al problema de la pandemia del coronavirus. La institución no se paralizó porque, como otras, trabajaron en línea. Hasta hace poco regresaron a clases presenciales. Algunos señalan que Flores no ha tenido embates de los grupos internos, pero lo adjudican a que no había actividades presenciales. Por lo pronto, los consejeros universitarios ni chistaron.

La fiesta. Otro que rindió su informe es Ángel Cota, presidente de la Asociación Local Ganadera de Ahome. Lo hizo con “bombo y platillo”. Cota fue acompañado por el alcalde Gerardo Vargas en la cabalgata desde la Villa de Ahome hasta el Ejido Mochis, en el informe y el convivio. El líder ganadero es especialista en “estar bien” con el alcalde en turno. Cuando estaba Guillermo “Billy” Chapman se desvivía en elogios pese a que este no caía bien en el sector y los ahomenses. Ahora está con Vargas.

Toma y daca. De a peso dicen que se puso la reunión del director de Vialidad y Transporte en Sinaloa, Miguel Loaiza, con los camioneros del Valle del Carrizo que tienen bloqueada la salida de transportistas foráneos cargados de trigo de las bodegas de Safinsa. Los líderes de los transportistas, entre ellos Guadalupe Astorga, arremetieron contra el delegado de la dependencia en esa sindicatura, Eduardo Franco, por no meterse a la propiedad a infraccionar a esos camiones. Lo acusaron de todo, pero este no se dejó, se defendió como “gato patas para arriba”. Señalamiento que le hacían acusación que contestaba. El delegado de Vialidad se niega a entrar a infraccionar y remolcar las unidades porque estaría cometiendo una ilegalidad al meterse a una propiedad privada. ¿Y si estaba el director ahí porque no le dijeron que ordenara a sus inspectores meterse? El caso es que el problema siguió igual, sigue el bloqueo.