La diputada federal Ana Ayala hizo mucha alharaca de la eliminación del horario de verano, pero el punto no lo agotaron

Embarcada. La diputada federal de Ahome, Ana Ayala Leyva, hizo mucha alharaca de que votaría a favor de la eliminación del horario de verano, pero eso quedó en nada. Y es que de última hora, en forma sorpresiva, Morena bajó el punto de la sesión de la Cámara de Diputados. Es más, dicen que para hacerlo ni siquiera consultaron a los diputados aliados, que se molestaron por esa acción. Horas antes la legisladora morenista Ayala Leyva hasta le había dicho adiós al cambio de horario. Incluso, argumentó que la Comisión de Energía ya hizo un estudio y aprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eso quedó para mejor ocasión porque ahora el punto lo mandaron para el próximo periodo ordinario de sesiones tras reunirse con López Obrador. Es decir, en septiembre, si es que no salen con otra cosa.

Sigue. El que se dejó ver ayer en Palacio Municipal fue el excandidato a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno. A quienes lo abordaron les ratificó sus aspiraciones por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, pero no supo precisar cuándo se llevará a cabo la elección. Las pláticas que ha tenido con el delegado nacional del tricolor en la entidad, Enrique Benítez, le han dado para decir que en los próximos días o semanas se lanzará la convocatoria. Eso tienen diciendo ya meses y el proceso de elección no se da. Por los agarres que ha tenido con el senador Mario Zamora Gastélum, algunos no le ven posibilidades. Los otros que también tienen vivas sus aspiraciones son Álvaro Ruelas Echave y Bernardino Antelo Esper.

Pérdida. El exalcalde Álvaro Ruelas Echave recibió ayer otro duro golpe personal: falleció su mamá, Rosario Echave de Ruelas. Esto un año cuatro meses después de que sufrió la pérdida de su señor padre, Arturo Ruelas López. Esto fue el 24 de diciembre de 2020, lo que provocó que tuviera, junto con su familia, una amarga Navidad que contuvo con las muestras de solidaridad que recibió de los diferentes sectores de la sociedad, lo que se repitió ahora con su mamá.

La nostalgia. Por una razón u otra, llamó la atención de algunos priistas que el expresidente del PRI en Sinaloa Joaquín Vega Acuña esté organizando un convivio que corre por su cuenta a la militancia del tricolor en Ahome en el rancho El Alacrán. Lo dadivoso es lo que más les sorprende. Los comentarios van en el sentido de que quiere erigirse en factor en la coyuntura de la elección del nuevo presidente del PRI en Sinaloa y con miras al 2024. Sin embargo, hay quienes dicen que Vega Acuña sólo lo hace para estimular la unidad entre los priistas y recordar viejos tiempos. Habría que ver quiénes y cuántos van.

El voto. Con la experiencia del proceso electoral pasado en la que perdió la elección para gobernador, el senador Mario Zamora Gastélum está pugnando por el voto electrónico en las elecciones del 2024. Según su punto de vista, con esto se previene la coerción del voto a favor de uno u otro candidato. En la sesión del Senado, dijo que ante el inminente crecimiento de la violencia y su infiltración en procesos electorales, el voto electrónico es la solución. Después de esto, salió a relucir que en la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoce la posibilidad de implementar el voto electrónico. En la propuesta dan la posibilidad y no como un hecho.

Eliminación. Por cierto, la iniciativa de reforma electoral le va a dar en toda la torre a quienes están acostumbrados a las diputaciones federales pluris y senadurías por primera minoría. Y es que desaparecen, a lo que se oponen los opositores a Morena.