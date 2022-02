La directora del IMAC, Gladys Gastélum, reiteró la cancelación de los carnavales en el municipio

audima

Para acabarla de amolar. Sin decir agua va y como si la carretera estuviera en muy buenas condiciones, la empresa concesionaria de la caseta de San Miguel subió el precio del peaje. De 83 a 89 pesos es el aumento de inicio de año que los conductores de automóviles y camionetas “apechugaron” ayer para seguir su camino hacia el norte o sur. El hecho levantó la inconformidad generalizada por lo que se considera un abuso de la empresa y de las autoridades que le autorizan el alza en el cobro de peaje. Todo un negociazo. Eso nomás faltaba en la escalada de incrementos de precios en este inicio de 2022. Milagro no lo hicieron en enero. Los que están “pegando el grito en el cielo” son algunos pobladores del Valle del Carrizo que no sacaron la tarjeta en protesta por el costo. Se renueva la exigencia de que la caseta se reubique para los límites de Sinaloa y Sonora, lo que siempre los políticos retoman en campaña, pero cuando llegan se les olvida.

Con nuevos bríos. Dicen que Isaura Salas inició emocionada como nueva titular de la Secretaría de Bienestar en Ahome. Cómo no lo va a estar si quedó en una de las posiciones mejor pagadas en la zona norte de Sinaloa en la era de la 4T. Sin embargo, se habla que no es tanto por eso, por el dinero, sino porque a Salas le gusta servir a los demás. Y esa responsabilidad es la plataforma idónea para hacerlo. Esos argumentan muchos otros, pero no se despegan del presupuesto público. Salas entró ayer por Arturo Velázquez Benítez, quien está esperando que lo llamen para donde lo van a reubicar, como le prometieron. Que se siente porque parado se va a cansar.

Recorrido. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, estuvo ayer en la prepa de la institución en El Fuerte, en donde lo recibió el director Fernando Leyva. Madueña estuvo acompañado del vicerrector en la zona norte, Toribio Ordóñez Lagarde. Madueña supervisó el plantel para ver las condiciones de infraestructura y certificar el regreso a clases presenciales de alumnos, maestros y personal administrativo. Muchos consideran como “muy riesgosa” la decisión de que regresaran el 100 por ciento en las escuelas de la máxima casa de estudios por la alta incidencia de coronavirus que hay en Sinaloa. Y eso que el “líder moral” de la UAS, el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, advierte del problema del covid en la entidad.

Menos mal. La directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Ahome, Gladys Gastélum, ratificó ayer la línea que dio hace días el alcalde Gerardo Vargas Landeros: la cancelación de los carnavales en el municipio. Esto para evitar el contagio y propagación del coronavirus, problema que no se sofoca en Ahome. Así es que en Topolobam-po, San Miguel y Villa de Ahome no se van a realizar estos eventos que concentran a mucha gente. Y esto es al margen de lo que se decida sobre la realización o no del carnaval de Mazatlán.

Más responsabilidad. La síndica procuradora de Ahome, Cecilia Hernández Flores, salió con otra responsabilidad al acudir ayer a la instalación de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipio 2022, acto que fue presidido por la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, María del Rosario Ramírez Zepeda. Ahora Hernández Flores también es la coordinadora estatal de la citada comisión. No solo ella de la zona norte escaló, sino también el síndico procurador de Choix, Jesús Yojari Vega Cota, quien resultó electo coordinador regional en la zona norte de la comisión en la que están los 18 síndicos procuradores. Se van a encargar del control y desarrollo administrativo en los tiempos del morenismo.