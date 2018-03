La disciplina en el futbol juvenil

Caen las hojas del calendario día con día. Al caer la tarde y esperar la noche para ir a la cama, cortas a diario una página más. Y uno se pregunta: ¿Hasta cuándo? Es una interrogante que no tiene respuesta. Dentro de la legión de futbolistas sinaloenses que militan en la Primera División Profesional o Liga MX, no alcanzamos a ver en un futuro próximo a un jugador nacido en este municipio. A no ser que por ahí exista algún “tapado”, como sucede en los partidos políticos. Actualmente son un poco más de 20 jugadores de la entidad que militan en los equipos profesionales del mejor futbol en nuestro país. Existen de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave, Navolato y Concordia.Otros juegan en la Liga de Ascenso o categoría de Plata. Pero de acá, de nuestro terruño en The Rosca City o la región del Évora, no hay para cuándo. Gerardo Espinoza era el máximo exponente. Su retiro como jugador se dio recientemente, pero sigue en las filas del profesionalismo como entrenador o auxiliar.Y a propósito de chumines, erros, wajijaris, -traducción- “No sé bien si eres mejor, pero besas con locura a tus 40”. ¡Ai´si! Y tomamos el tema, por los mismos comentarios de los entrenadores en casa. La mayoría se queja amargamente de la falta de disciplina de los chicos para acudir a los entrenamientos. Al ir subiendo de categoría o años es un poco peor, se lamentan.Los pocos que van quedando solo quieren ir a jugar o patear el balón. ¡Yanila!