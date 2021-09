La disciplina espartana de Cuen  

“Los pasistas no vamos a hacer pucheros”, independientemente que existan o no puestos para nosotros, ha dicho en forma reiterada el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, quien ayer ratificó una vez más que aceptará formar parte del gabinete del gobernador electo Rubén Rocha, aunque aún no se ha definido a qué secretaría va. Todo indica que será el secretario de Salud.

Esto demuestra una disciplina espartana, porque también siempre ha dicho que está muy contento con la alianza con Morena, que arrasó en la elección del pasado 6 de junio, y empieza a cosechar frutos, porque al PAS le tocaron 8 diputaciones locales y 6 alcaldías y se acaba de anunciar que un diputado o diputada de este partido presidirá la mesa directiva del Congreso del Estado.

Igual que muestra disciplina hacia Rocha, porque reconoce que será el gobernador electo el que designe a los secretarios; por cierto que al PAS le corresponden dos secretarías, así también exige una rigurosa disciplina al interior del partido, los militantes y en especial los directivos saben que no pueden fallar en las tareas que se les asignan y guardan una lealtad a toda prueba a su líder.

La diputada Elizabeth Chía anunció ayer que la bancada del PAS tendrá agenda propia en la legislatura que iniciará el 1 de octubre, lo que indica que presentarán sus propias iniciativas de ley, pero no cabe duda que en las reformas cruciales, de acuerdo con las declaraciones de Cuen, que cuando se requieran cambios constitucionales, hará equipo con la bancada de Morena que dirige Feliciano Castro, y que votarán juntos para sacarlas adelante.

Se puede decir que en la pasada elección, Cuen y Rocha, o Morena y el PAS, libraron una lucha contra todos los demás partidos políticos y se vislumbra que seguirán unidos rumbo al 2024 porque es una alianza que les ha dado resultados. Veremos.

Popurrí. Las buenas relaciones que el gobernador Quirino Ordaz ha mantenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la pronta llegada del relevo de Rubén Rocha, ayudan a que Sinaloa se perfile para ser el primer estado donde se aplicará la vacuna a los menores de edad que padecen alguna enfermedad que los coloque en condiciones vulnerables de salud.

VARA ALTA. Es cierto que la diputada del PAS Angélica Díaz de Cuen les dejará la vara muy alta a sus compañeros que entrarán en funciones en octubre próximo, por la gran cantidad de iniciativas que presentó, y también es posible que ninguno de los pasistas se atreva ni siquiera a intentar rebasarla, porque además no podría porque ella cuenta con todo un equipo de investigadores y asesores que la apoyan.

PREDIAL. No era para menos, hay que cobrar todo lo que se pueda antes de salir, dado que el Cabildo aprobó ayer un programa de descuentos del 100 por ciento de recargos y multas en el impuesto predial urbano y quitas en parte de los adeudos, que durará del 29 de septiembre al 16 de octubre. Después a la nueva administración, que llegará con urgencia de ingresos de dinero también le tocará hacer los descuentos del Buen Fin en noviembre, si no es que antes.

