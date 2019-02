Desde las primeras ideas iusfilosóficas acuñadas en la antigua Grecia por Aristóteles tres siglos y medio antes de nuestra era, también las esbozadas por John Locke en Inglaterra durante el Siglo XVII, y las desarrolladas en Francia durante la centuria XVIII por Charles-Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, tratan sobre el conocido tema de la división de poderes.

Este último personaje escribió una obra clásica y majestuosa a mediados del Siglo de las Luces –XVIII–, intitulada Del Espíritu de las Leyes, dividida en 31 libros y un total de 601 capítulos.

En ella Montesquieu estudia de manera profunda y magistral lo que hoy conocemos como teoría de la división de poderes; en la cual, en esencia, postula la necesidad de que en el ejercicio del poder público haya pesos y contrapesos para evitar abusos propios del absolutismo monárquico.

Sin embargo, a casi dos centurias de emitirse la primera Constitución federal en México, y haberse abrevado de las luces de dicha obra, todavía existe una práctica perniciosa y arraigada por parte de algunos titulares del Poder Ejecutivo de no respetar en los hechos el principio de división de poderes.

Esto da al traste con el juramento de respeto a nuestra Constitución y a las leyes derivadas de ella en este país; y además, pone de manifiesto, en los hechos, la época del oscurantismo propio de los reinados unipersonales.

Esto evidencia, quiérase o no, que todavía vivimos en un país de prácticas y costumbres de gobernantes propios de la Edad Media, en la que los reyes ejercían un poder unipersonal absolutista, y ahora muchos de nuestros gobernantes hacen lo mismo.

Ello no obstante de que fueron varios siglos de lucha e infinidad de pérdidas humanas para llegar a instituir en los países del orbe el llamado Estado moderno.

De la citada práctica perniciosa, arraigada, y además dañina, surge lo que se conoce como sistema presidencialista que, desafortunadamente, todavía se realiza de muchas formas en nuestro país; fenómeno que se reitera subrepticiamente en varias entidades federativas.

En síntesis, reiteramos, en la mencionada obra de Montesquieu, que postula la llamada división de poderes, en la cual el autor aboga por los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público; lo que en teoría constituye una garantía constitucional de seguridad jurídica en favor de los seres humanos, y por ende de sus derechos.

Ello no es poca cosa que requiere discutirse por nuestros actuales representantes populares en los parlamentos de manera seria, mesurada, serena y profunda para arribar en los hechos, a una genuina división de poderes.

Este es un tema, dicho sea de paso, que también debiera y requiere discutirse de manera amplia y profunda en los debates que se suscitan en épocas electorales, a fin de que la ciudadanía conozca el posicionamiento y compromiso asumido ante el pueblo respecto del mencionado tema tan trascendente; en lugar de que solo propongan ideas muy limitadas de un plan de gobierno y se constriñan solo en dar espectáculo de lanzamiento de lodo y basura, así como de agravios y desagravios personales.

Lo anterior con el propósito de mejorar sustancialmente la calidad democrática a la que me he referido en otras de mis colaboraciones en esta misma columna. Y así generar, entre otros, una genuina cultura de respeto a la división de poderes, y por consecuencia, de acatamiento irrestricto al reparto de competencias constitucionales. México requiere y exige congruencia con el juramento de respeto a la Ley Suprema y a las leyes emanadas de ella. Por esa razón, los mexicanos necesitamos de auténticos gobernantes; que sean éticos, justos, honestos, democráticos y liberales. No absolutistas ni presidencialistas, y por consecuencia respeten dicha división de poderes. Que no hagan homenajes y discursos hipócritas el día de la Constitución, sino que la respeten por convicción genuina.