La dupla. Dicen que la diputada local Cecilia Covarrubias y el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy”Chapman, se aliaron para el 2021. Covarrubias ya quedó al descubierto entre los grupos morenistas, a quienes les juraba y perjuraba que no estaba con el alcalde. Se habla que la legisladora y el alcalde Chapman van a buscar juntos el apoyo en la Ciudad de México no para resolver los problemas en el municipio, sino para sus aspiraciones en el próximo proceso electoral. Covarrubias para la alcaldía y Chapman ¡para la gubernatura! Esto provocó una profunda indignación entre los grupos morenistas que desde ya rechazan a Covarrubias. Por el alcalde Chapman ni se preocupan porque está impedido legalmente de postularse a un cargo de elección popular por estar condenado por violencia política en razón de género y acoso laboral. Además, la carta de presentación del alcalde está muy arrugada por el pésimo gobierno que realiza.



Protesta. La prueba del descontento ciudadano no es invento. Ayer algunos líderes de las organizaciones sociales en Ahome no pudieron escoger mejor lugar para protestar por las condiciones en que está la ciudad. En el bulevar Macario Gaxiola y Centenario, en donde el pavimento está destrozado por completo, un grupo de ciudadanos se manifestó para exigirle al alcalde Chapman que se ponga a trabajar, además de condenar a los diputados y regidores su complicidad. A los inconformes les faltó aire para dar a conocer de un jalón la lista larga de los problemas por los que atraviesa la ciudad. Calles destrozadas, socavones, el deficiente servicio de la basura tras el cambio de empresa, del pésimo servicio de agua potable, es entre lo señalado por quienes exhibieron al gobierno chapmista. El grupo tuvo el respaldo de quienes pasaban por el transitado crucero.



Justificaciones. Como siempre ocurre cuando los señalamientos en su contra arrecian, el alcalde Chapman tiende cortinas de humo para desviar la atención. Para eso, el gerente de la Japama, Guillermo Blake, reactivó el operativo para detectar irregularidades en las tomas de agua potable, pretexto para que Chapman acuse a los empresarios de “huachicoleros” del agua. Sin embargo, el alcalde hace los señalamientos con información falsa, lo que corrobora que es para desviar la atención y justificar su incapacidad para resolver el problema del agua.



Insensibilidad. Desde el inicio se puso de manifiesto, pero lo insensible y deshumanizado del gobierno chapmista quedó de nuevo al descubierto. Los notificadores de Tesorería andan penando a un año de ser despedidos sin ser liquidados. Con Ernesto López y Leandro Quintero a la cabeza, los notificadores despedidos tras 10 a 30 años de servicio interpusieron el recurso legal y empezaron una jornada de denuncia política. Y todavía el director de Asuntos Jurídicos, Jonathan Gutiérrez, sale con que no es cierto que fueron despedidos en forma injustifcada, sino que salieron porque se formó la Dirección de Cobranzas. Para ripley la postura del funcionario.



Complacencia. Para quedar bien con su “madrina política”, el diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla le agregó el nombre de su compañera de bancada Tatiana Clouthier a su oficina de gestoría que tiene en la ciudad. Ayala Bobadilla quiere ser el candidato de Morena a la alcaldía de Ahome. Ya le gustó la vida de glamour.



Rechazo. Hay algunos en el Hospital General de Los Mochis que no se están prestando a la faramalla del alcalde Chapman para que uno de ellos dé el Grito de Independencia. Desde un principio le agarraron la “pichada” de que los quiere usar para atemperar las críticas que se le hacen por las pifias en su gobierno.