La elección en los municipios

En Sinaloa las campañas políticas en el ámbito municipal se están poniendo interesantes. De hecho, la elección ya empieza a decantarse y poco a poco emergen diferencias entre unos y otros candidatos. El tipo de propuestas presentadas, los debates efectuados y las actividades de proselitismo que se llevan a cabo ya permiten identificar a posibles ganadores.

En Culiacán, Jesús Valdés prácticamente va solo. Incluso tiene la posibilidad de ser el priista que obtenga mayor porcentaje de votos en la entidad. Está planteando diversas propuestas viables e innovadoras. Las coaliciones adversarias no hicieron una adecuada selección de candidatos. El riesgo para Jesús es el peso que pueda tener en Culiacán el voto anti-PRI.

En Mazatlán la elección municipal presenta elevada competencia. Pucheta, Higuera y Benítez están dando la batalla. Quizá con ligera ventaja para el priista. Sin embargo, la experiencia electoral de Higuera cuenta bastante. Como también cuenta mucho el efecto de López Obrador a favor de Benítez. Esta elección todavía es de pronóstico reservado.

En Ahome, Álvaro Ruelas lleva la delantera. Se trata de un político serio, activo y muy profesional. Pero también se enfrenta al rechazo social que hoy tiene su partido. Está batallando, pero es muy probable su triunfo. En El Fuerte, Nubia Ramos se reelegirá. Sus adversarios hacen ruido, pero carecen de eficacia electoral. Lo mismo sucede con Karla Corrales en Cosalá.

También en Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz tiene alta posibilidad de victoria. Su experiencia y una campaña intensa lo perfilan como ganador. Mocorito es un caso prácticamente definido. Guillermo Galindo está muy activo y tiene amplia preparación profesional. Hizo buen gobierno y tiene todo el respaldo de su partido para reelegirse.

En Angostura, Alberto Rivera lleva la delantera. Aglaé Montoya tiene potencial, pero no está siendo debidamente respaldada por su partido. Navolato, Escuinapa, Guasave y Concordia todavía son una incógnita. Algo extraño sucede ahí, pues los diversos candidatos no han logrado despegar o diferenciarse suficientemente. Los candidatos de unos y otros partidos no fueron los adecuados.

En Choix, Lindolfo Reyes tiene todo a su favor, aunque ahora va bajo las siglas del PRI. El PAN no supo aprovechar a un buen cuadro. En Rosario, Antonio Pineda tiene muy buenas probabilidades de ganar. En los municipios de Sinaloa, Badiraguato, Elota y San Ignacio el PRI parece no tener adversarios de peso. O quizá los demás decidieron no disputar estas plazas.

Sin embargo, dos grandes incógnitas afectan los procesos municipales: el fuerte rechazo electoral que hoy tiene el PRI y la posible influencia local del efecto AMLO. Existe gran temor frente a estos fenómenos. Quienes carecen de competitividad electoral, por sí solos, son presa de la angustia permanente. Saben que podría haber muchas sorpresas el día de la elección.