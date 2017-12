La embriaguez del PRI

El priismo vive estos días una verdadera embriaguez política con el registro del exsecretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade Kuribreña como candidato único y virtual abanderado del tricolor para la presidencia de la República.

Los líderes del partido han apostado por un candidato externo, ajeno a la escuela política del PRI, pero que comulga con sus intereses, para retener en el 2018 la presidencia.

Ven en Meade Kuribreña una nueva imagen, un discurso más creíble para convencer al electorado de que el PRI es un nuevo PRI.

Así lo ven ellos, los priistas, ya en franco entusiasmo proselitista.

Pero millones de ciudadano le dan a la postulación del candidato externo una lectura muy diferente.

La propuesta de Meade como candidato es la aceptación de un deterioro avanzado de la imagen del partido y la incapacidad de sus militantes para inspirar confianza y empatía ciudadana.

Es el manifiesto más patente de un partido que asume las grandes decisiones con métodos ajenos a la demanda de participación equitativa y democrática para las bases.

Es la sumisión total hacia los poderes cupulares incongruentes con las ofertas de mayor transparencia y equidad que promueven.

Los priistas se muestran confiados en las viejas estrategias políticas y en su añejo sistema para mover electores hacia las urnas.

Es la confirmación de que no hay cambio en un país en el que los partidos se niegan a ceder a la voluntad ciudadana expresada a través de la elección. Con esa base, Meade puede estructurar un discurso creíble más allá de las palabras y generar en la ciudadanía la confianza de depositar a su favor en voto en el 2018.

La respuesta no es tan difícil y no tardará mucho en demostrarse.