La encrucijada de Tatiana Clouthier y su efecto «influencer»

Ya existe el hashtag #Tatiana2024. La coordinadora general de campaña de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una «twitstar». Los usuarios, amloístas o no, la adoran, al grado de proyectarla para ocupar, dentro de seis años, la silla grande de Palacio Nacional.Tatiana Clouthier Carrillo es una presencia luminosa en el entorno adusto, hostil incluso, que caracteriza al primer círculo de AMLO; suelen manejarse como una especie de logia, y esa oscuridad se extiende a muchos de sus seguidores, que confunden la amargura con la lucha social.Al menos en términos de imagen, esa coraza es rota por la gracia con que Tatiana domina a su antojo el Twitter, siempre certera e inteligente; agresiva a veces, entrañable otras. Los millennials le llaman «Tía Tatis» y supera los 100 mil seguidores.De los distintos representantes de AMLO en los debates de voceros/coordinadores que se dan en medios de comunicación en estos días, Tatiana es la mejor, la más audaz y convincente, muy superior a Yeidckol Polevnsky, Zoé Robledo y Rocío Nahle, por ejemplo.Desde el 15 de marzo, sin embargo, cuando vino a Culiacán al registro de su hermano Manuel Clouthier como candidato independiente al Senado de la República, ronda una duda: si Tatiana residiera aquí (en la tierra que la vio nacer y crecer hasta que se fue a estudiar al Tec de Monterrey y allá se quedó), ¿votaría por su hermano o por los candidatos de Morena al Senado, Rubén Rocha e Imelda Castro?Es un escenario hipotético, puesto que Tatiana no vive en Sinaloa, lo cierto es que, aquel día, ella repitió la conocida frase que su hermano acuñó en relación con su cuñado Heriberto Félix Guerra (casado con Lorena Clouthier): «A la familia se le apoya» y además, Tatiana creó otra que pronuncia con frecuencia: «Al corazón no se le manda».Porque la verdadera disyuntiva, más allá del «supongamos» es que otra de sus hermanas, Rebeca Clouthier, es la candidata del PAN a la presidencia del municipio donde Tatiana vive y vota: San Pedro Garza García, Nuevo León. ¿Cuál será el logo que Tatiana marcará el 1 de julio en la boleta para alcalde?, ¿el de Morena o el del PAN?De su convicción por el proyecto de nación de López Obrador no tenemos duda. Desde el anterior proceso electoral para la Presidencia en 2012, Tatiana se adhirió a AMLO. Ya había renunciado al PAN en 2005 (siendo diputada federal plurinominal por ese partido, cuando, por cierto, votó en contra del desafuero de López Obrador, impulsado por el blanquiazul) y en 2009 fue candidata a presidenta municipal de San Pedro por Nueva Alianza. Quedó en tercer lugar, pero ella enarboló el resultado como un triunfo de la sociedad, puesto que iba de candidata externa. Tatiana ha sido activista de las candidaturas independientes desde 2005 a través de asociaciones civiles; mucho de lo logrado se debe a ella, pero se negó a apoyar al Bronco en 2015 y, como vemos, no se equivocó.En 2017 reanudó su trabajo con Andrés Manuel López Obrador y fue asesora de Delfina Gómez en el Estado de México.Hoy, no creemos que sea una coordinadora general de campaña como tal, que encabece reuniones de war room o defina estrategias. Ni siquiera milita en Morena, y eso la deja fuera de la burbuja del Peje. Nombrarla coordinadora y enlistarla en las diputaciones pluris se orienta más bien a usufructuar la «marca Maquío», que por lo visto da para todos. Vea nada más cuántos nombres hemos citado aquí que se benefician del legado político de Manuel J. Clouthier del Rincón, a 29 años de su muerte.Con frecuencia, los haters le dicen a Tatiana que «Maquío se volvería a morir» al verla al frente de un proyecto presidencial de izquierda. Eso nadie lo puede saber, lo que sí forma parte de este mundo terrenal es plantearnos la duda acerca del modo en que decidirá (¿cruzará?) su voto libre, soberano y secreto. Solo ella y su conciencia lo sabrán.