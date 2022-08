La espacialidad como refugio

Una casa es un refugio. Y en menos de una semana, dos amigos han comprado sus propios refugios en este mundo que se va acabando. El asunto me es interesante como muestreo de la espacialidad del vivir. Por su esencia, desde el inicio de “el acontecer humano en el tiempo” que decía el gran Marc Bloch es la historia, el ser humano ha necesitado un lugar para desarrollar su quehacer, -y Thoreau aparte- en colectividad. Pero ya no se trata de marcar un pedazo de heredad y levantar un techo; el asunto es cada vez es más complejo, como paralelamente hay cada vez menos disponibilidad de mundo para una población que crece en progresión geométrica. Por ello me da gusto por mis amigos que se anden lanzando a ese ruedo de toros bravos. Uno compró un terreno campestre y otro una casita. Ambos solteros, por la treintena de años. No se conocen, pero lo que les resuena es lo mismo: la libertad y la idea de trascendencia.

Hace rato que también he visto el hacerme de un terreno, pero uno piensa muy estilo Henry David Thoreau y quiere vivir aparte del todo, cual cazador de silencios que me considero, así que ser propietario en Culiacán no es opción. En su momento (2013) lo fue la maravillosa área de Santa María La Rivera, en Ciudad de México, pero pues eso también ya no fue. Xalapa aún es opción. Eso sí, todavía me gusta ver la relación terreno y precio de los terrenitos, ¡y vaya que ya no los hay baratos! Ni siquiera en Las coloradas.

Con algo de alegre emoción por mis compas, me puse a revisar el mercado inmobiliario culichi, que conozco bien por el trajín del periodismo. No esta fácil hacerse de un pedazo de mundo, pero las posibilidades son multidiversas. El mercado entiende las limitantes y pone algunas leves opciones en un entorno sinaloense donde, aunque con políticas al respecto, hay déficit de vivienda. Y hay cierta colectividad que encarece el mercado a razón de que compra porque le sobra con que comprar.

La mejor manera de ver posibilidades de volverse propietario dentro de lo ofertado en la capital sinaloense la hallo, desde hace tiempo, en la guía inmobiliaria Dónde vivir, que es un sistema que en su página web le ayuda a uno a ver, por zona o tipo de inmueble, a buscar una opción de acuerdo al presupuesto y rumbos de uno. Aquí en Culichi cualquier buen espacio para mi gusto y necesidades esta más caro que los depas que me han aceptablemente gustado en Santa María. Y para zonas me gusta más aquella, que alguna vez fue la del genial José Alfredo Jiménez.

Como fuere, con distancias cada vez más extremas para el desarrollo de la vida y la actividad económica que la agiliza, se necesita un ejercicio más acucioso de la planeación y un crecimiento vertical que sea costeable para los compradores, no departamentos caros para el sinaloense promedio y lejanos a su trabajo. De otro modo seguirán las situaciones de hacinamiento de varias familias y eso no tiene porqué ser. Espacios se pueden construir, pero buenos salarios que costeen para pagarlos son los que hacen falta. Por lo pronto mis compas ya van sobre lo suyo en su adultez. Ya me llegará a mí, alguna tarde sin nombre, el buscar mi propia espacialidad.