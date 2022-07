La esperanza para frenar la sequía

La sequía en Mocorito ha sido un duro golpe para las familias del municipio, que en los últimos años se han visto muy afectadas por la falta de agua, y para solucionar este problema, Francisco Javier López, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa de (Ceapas) informan que tienen la intención de concretar 100 represas para Sinaloa, de estas 10 serían para Mocorito, con un costo de cinco millones de pesos cada una. Un proyecto que si bien no viene a solucionar de raíz el problema, se dice que aseguraría que la sequía no azote tan fuerte a las comunidades del municipio en los próximos años, ya que Mocorito se encuentra dentro de las zonas más afectadas, donde ha sido necesario ayudar a la sociedad con pipas. Mientras tanto, la sociedad deberá esperar hasta que este proyecto sea una realidad que aligere este grave problema.

Una deuda de más de 390 mil pesos aproximadamente es la que tiene el Gobierno del Estado con el Departamento de Bomberos del municipio de Mocorito que dirige Valentín Alapizco Arce, una acción que ha sido recurrente en los últimos años, pues desde el año 2017 se han venido presentando estas fallas de parte del Gobierno del Estado. Acto que se debe corregir a la brevedad posible, pues no es factible que el cuerpo de auxilio opere bajo esas condiciones, donde tres de las cuatro unidades se encuentran descompuestas y ni hablar de las 12 quincenas que les deben a los 19 trabajadores. Lo bueno que el municipio está apoyando con su parte proporcional y que ello les ha permitido subsistir; sin embargo, las deudas que está acumulando el organismo no les ha permitido ofrecer un servicio oportuno y prueba de ello es la clausura de la estación en Pericos. Si el Estado no responde pronto con este monto, ¿cómo van a poder apoyar los elementos a la ciudadanía en desastres naturales?

Desde el 2019 se dio a conocer que Mocorito tendría un museo en honor a los Tigres del Norte, y ya en múltiples ocasiones se ha dicho que falta nada para que esté listo, sin embargo, todo ha quedado en palabras, esto desde el 2020, cuando se dijo que sería el año de la ansiada apertura, y esta situación se ha mantenido hasta el año en curso, donde José Norzagaray, director de Turismo, asegura que este verano será la temporada en la que se va a realizar la inauguración. Aunque el panorama en Mocorito hasta este momento ha sido bastante tranquilo, por lo que la población tendrá que seguir con la incertidumbre de conocer las instalaciones del museo a los Jefes de Jefes.

El cuidado al medio ambiente es algo que está pasando desapercibido en Guamúchil, con el problema de las aguas negras que caen al río, exhibe el regidor Gilberto Lugo. Un problema que no es nuevo, ya que surgió hace algunos años, y ninguna administración ha hecho lo propio para ponerle un fin a eso, mientras que el río, un sitio que podría detonar el turismo en el municipio, sufre las inclemencias de recibir los desechos de la sociedad, con aguas verdes y contaminadas que no motivan a nadie a tener un espacio recreativo en el lugar.