La estrategia. La versión tomó forma. Habían surgido muchas especulaciones, pero nada concreto. Las partes involucradas, cuando se mencionaba el tema, hacían mutis, no se inmutaban, ni aclaraban y tampoco mostraban el interés de atajar los dichos. Pero el subconsciente lo delató. El exdirigente del PRD en Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez hizo el comentario. “La estrategia es debilitar la imagen del uno”. Cuando se comenta algo donde hay más de dos personas, es casi seguro que trasciende, y así fue. Castro Meléndrez seguramente valoró el posicionamiento que tiene el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Su presencia en los primeros sitios de todas las encuestas nacionales que califican a los gobernadores, el activismo que desde el primer día del 2017, cuando arrancó su administración, ha mantenido Ordaz Coppel, y por tanto para Castro Meléndrez es Quirino el objetivo. ¿Para qué? Bueno, es de suponerse que siendo el asesor principal del senador Rubén Rocha Moya, la estrategia sería debilitar la popularidad del gobernador para posesionar al Senador. No se entiende de otra forma, sin mencionar para nada la relación y autoridad que mantiene y ejerce Feliciano con la líder del Congreso, Graciela Domínguez. Burdo ha sido el envío de diputados para cuestionar, sin sentido y mucho menos pruebas, el trabajo de Quirino. No han valorado y mucho menos se han puesto a pensar sobre la relación de respeto y colaboración que ha fincado el presidente Andrés Manuel López Obrador con Quirino. No es posible creer que Feliciano Castro Meléndrez está armando la “estrategia” para “bajar” (así fue la palabra) a Quirino, sin que lo sepa Rocha Moya. El tiempo colocará a cada quien en su lugar. Habrá que verlo.

Pareciera una competencia. La carrera está pareja. Ninguno de ellos se quiere quedar atrás del otro. Hoy pareciera que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, les está sacando ventaja a sus compañeros Luis Guillermo Benítez de Mazatlán, y Guillermo Chapman de Ahome. La exhibida nacional que se ha dado a Estrada Ferreiro por la lamentable muerte de la joven Alejandra, ya levanta comentarios de que podría ser el primero de los alcaldes en pedirle “con todo respeto” que se vaya. En lo personal lo vemos difícil cuando le corresponde al Congreso del Estado realizar un proceso de desafuero, ahí hay mayoría de Morena, y pues compañeros de partido de Estrada Ferreiro. Pero el químico en Mazatlán no se quiere dejar. Aquí el Alcalde quiere imponer a su secretaria particular, Zaira Esther Mercado, como nueva titular del Instituto de Cultura. La misma que ayer comentamos que el propio alcalde autorizó un pago de 250 mil pesos por la demanda que la joven había interpuesto en el 2011 contra el Ayuntamiento. Ya comienza a circular que entre los responsables de los constantes cortes en el suministro de agua potable en Mazatlán, algo tienen que ver la gerente de Distribución de Jumapam, Karina Torres, novia de Gabriel Guzmán, hijo de Gabriela Peña pareja del alcalde, y el gerente comercial de Jumapam, Ignacio Valdez, esposo de la hija de Claudia Peña, hermana de la pareja del alcalde. Ellos son parte de los más de 33 familiares que el químico y su pareja mantienen en la nómina del municipio, sin importarles que ya se ha hecho público y que la síndica Procuradora presentó denuncias que hasta hoy no se aclaran.