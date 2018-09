La evolución del pan dulce

Nos vamos a poner exquisitos, vamos a hablar de pan dulce. Cuando las huestes de Hernán Cortés llegaron a México trajeron consigo el trigo y el conocimiento para procesarlo y volverlo pan. En México, la historia ubica la primera panadería en el año 1524, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Para fines del siglo 18 arribaron a nuestro país pasteleros franceses y la oferta se amplió, pero fue hasta los años 20 cuando la bizcochería entró en auge y se popularizaron piezas de pan dulce que aún hoy son parte de la mesa de los mexicanos… y aquí nos vamos a detener para hablar de cómo la tradicional concha ha sido objeto de transformaciones en las últimas semanas, convirtiéndola en un híbrido con otras piezas, incluido el ceremonial pan de muerto.

Las redes sociales dieron cuenta del invento de una panadería en Querétaro, a cuyos maestros panaderos les surgió la idea de unir las mantecadas (bollitos, dirían en mi barrio) y las conchas, dando por resultado las manteconchas, para pronto la innovadora pieza circuló por internet, se popularizó la receta para elaborarlas y hasta fue protagonista de lo que amenazaba en convertirse en pleito por los derechos de autor del producto. Si aún no le toca conocer las manteconchas, se las describo: son como un bollito, pero en la parte superior es una concha. La evolución de las conchas no paró ahí, motivados por la popularidad de las manteconchas, a alguien más se le ocurrió convertir las conchas en donas y a otros más en unirlas con los churros; las conchadonas no requieren mucho esfuerzo para imaginar como son, las fusionadas con churros haga de cuenta una concha con una base redonda que no es otra cosa que un churro azucarado, lo cual tiene bastante ciencia porque ambas piezas no tienen el mismo tiempo ni forma de cocción. Secretos de la pastelería mexicana. Pero el avance de la panadería fusión no se detiene ahí, ya están a la venta las mantemuerto, que reúne a las tradicionales conchas, al emblemático pan de muerto y a los capacillos (los papelitos colorados) de los bollos. Trataré de describir: haga de cuenta que es como una concha que se coció en un capacillo de bollito y a la cual, en vez de su cubierta que asemeja las líneas de las conchas marinas de las que toma su nombre, lleva la de los panes de muerto. ¿No logré explicarme? Aquí voy de nuevo: haga de cuenta que es una concha, con forma de bollito y disfrazada de pan de muerto. Y si a estas alturas se pregunta qué sigue, le adelanto: ya circula la concha luchona, una gran pieza con varias conchitas encima en alegoría a aquellas autodenominadas madres luchonas que solas sacan adelante a sus hijos (o sus "bendiciones", como también suelen referirse a ellos). El desarrollo tecnológico y las técnicas trajeron a la panadería la incorporación de términos como "alta repostería" y "repostería fusión", el ingenio ha incorporado a su vez términos como manteconchas, mantemuerto, más lo que se acumule.