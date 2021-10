La excandidata de Fuerza por México Angelina Benites no canta mal las rancheras

Intencionalidad. La diputada federal de Ahome Ana Ayala Leyva no tardó mucho para presumir haber quedado como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. De inmediato, sus aduladores le hicieron segunda para que el gobernador electo Rubén Rocha Moya y el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros la buscaran para pedirle su apoyo como si estos la ocuparan mucho para lograr bajar recursos. Dicen que Rocha Moya y Vargas Landeros ya saben cómo se la jugó en la campaña electoral.

Por escrito. El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, no descansa en maniobrar para recibir apoyos en su aspiración de ser el nuevo fiscal general del estado una vez que Juan José Ríos Estavillo renuncie a esa posición. Si ya fue un grupo de abogados mochitenses que le dieron el respaldo, ayer logró que algunos líderes ambientalistas hicieran lo mismo. Franco Souza, Bertha Núñez y Dignora Valdez, de diferentes organizaciones ambientalistas, expresaron su apoyo a Polo Palafox por una serie de atributos que le endilgan, contrario a otros que lo rechazan. Los ambientalistas dijeron que la van a llevar un escrito al gobernador electo Rubén Rocha Moya en la que le dan su respaldo al líder de los abogados. Dicen que lo pueden hacer, pero de que les hagan caso quién sabe. Ya se habla que si Polo Palafox fuera el “bueno”, no hiciera lo que hace.

La palanca. Dicen que el excandidato priista a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno se abrió de capa por la presidencia del PRI en Sinaloa creyendo que el senador Mario Zamora Gastélum lo va a apalancar en la definición de esa posición tras ser este nombrado secretario adjunto de la presidencia nacional del tricolor. Incluso, algunos de sus seguidores en Ahome, que en realidad no son muchos, dan por hecho que Osuna Moreno va a tener esa posición. Recuerdan que Zamora Gastélum lo “apadrinó” para la candidatura a la alcaldía, pero lo que no refrescan es el resultado que tuvieron en el municipio. De hecho, la reacción de la opinión pública no fue tan favorable a la decisión que tomó el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, al incorporar a Zamora Gastélum al comité ejecutivo por el hecho de haber perdido la gubernatura. Dicen que ese efecto tendría en Sinaloa si llega Osuna Moreno que perdió la alcaldía y que ha tenido para muchos priistas un comportamiento político extraviado después de la elección coqueteando con el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. Sin embargo, todo puede pasar en el PRI.

El efecto. Por cierto, Osuna Moreno y el excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Miguel Ángel Camacho, no aceptaron la invitación de Vargas Landeros de integrarse al gabinete siempre y cuando se afilien a Morena. Muchos dicen que ponerse en su papel no les queda porque ya mostraron su verdadera cara de que por lograr sus apetitos de poder se convierten en “chapulines”. Osuna Moreno amenazó con irse del partido si no le daban la candidatura y Camacho sí se fue del PAN. Ya que más da.

Ni hablar. La excandidata de Fuerza por México a la alcaldía Angelina Valenzuela Benites no canta mal las rancheras. Si el hecho de haberse ido como candidata de Fuerza por México horas después de no haber obtenido la candidatura de Morena la hizo perder credibilidad, ahora que anda pavoneándose con Vargas Landeros tantito peor. Y para ripley es que diga que sigue siendo ¡militante de Morena! La síndica procuradora y regidora electa tiene azorados a muchos por su radical metamorfosis.