La exigencia de apoyo al campo

El Consejo Nacional Agropecuario insistió en que el gobierno federal debe de destinar apoyos a los productores para poder ser competitivos con los de Estados Unidos y Canadá que sí respaldan a los de estos países.

El planteamiento no es nuevo porque se hizo antes de la definición del presupuesto para ejercerlo en el presente año y no los tomaron en cuenta. Los recursos se canalizaron para rescatar el sur del país. No está mal esto porque existe un atraso muy marcado en esa parte de la República.

Todos entienden que se tiene una deuda con esa población, la más pobre de los pobres. Eso habla bien del gobierno lopezobradorista lo haga o no con la intención de tener el respaldo electoral en futuras elecciones.

Sin embargo, no debe de desatenderse y marginar a los productores del norte de México, sobre todo a los de Sinaloa.

Los efectos serían negativos porque los productores sinaloenses son los que producen el alimento para el país. Y es que desmotivados e irredituable la actividad dejarían de producir.