La falta de agua llegó a nueve comunidades de Ahome producto de la sequía

audima

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome suspendió el servicio en nueve comunidades de la sindicatura de San Miguel porque los niveles del vital líquido en los canales impedían abastecer las plantas.

Así, los pobladores de esa sindicatura son los primeros en resentir los efectos de la sequía. Los funcionarios de la Japama instalaron bombas eléctricas para poder subir agua a las plantas potabilizadoras y se reanudara el servicio.

La suspensión tomó a muchos fuera de base porque sí se sabe de la falta de agua en las presas por la ausencia de lluvias, pero de que ya no haya niveles de agua en los canales no les cuadra. Por eso, se tiene que clarificar las causas de la falta de agua en los canales. Si es porque la Comisión Nacional del Agua no suelta el agua o porque hay “robo” del vital líquido con bombas “charqueras”.

El caso se tiene que dejar en claro porque no es posible que la población se queda sin agua.