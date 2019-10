La falta de quórum de diputados

Los diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado no resolvieron ayer las solicitudes de juicio político que existen contra el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman.

Si en la sesión pasada los legisladores acordaron posponer la resolución de procedencia o no procedencia por falta de más información, ayer no se dieron a conocer los motivos por lo que tres diputados no se presentaron, por lo que no hubo reunión.

Lo ocurrido en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado da una idea de que los legisladores tienen otras prioridades menos resolver los problemas que les plantean los ciudadanos. Por eso, los casos se acumulan en el Poder Legislativo en la mayoría de las veces por intereses políticos.

Lo que urgen los ahomenses es que de una buena vez los diputados locales resuelvan en un sentido u otro las solicitudes de juicio político. Lo anterior al margen de que los legisladores estén a favor o no de la procedencia de juicio político en contra del alcalde ahomense que tiene a todos unidos, pero en contra.

A estas alturas, los ahomenses lo que quieren es que los diputados cumplan con su responsabilidad.