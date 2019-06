La falta de una dirigencia formal de Morena conviene a alcaldes

¿A quién conviene? Algo pasó. Alguien paró a todos los morenistas. Porque apenas arrancó este año y se alzaron voces que pedían se nombrara dirigente de Morena en Sinaloa. Otros levantaron la mano, como el exsecretario general del sexenio malovista Gerardo Vargas Landeros, el expanista Roberto Cruz. Ambos ya eliminados de la pelea. Vargas Landeros, que ya se afilió a Redes Sociales Progresistas, y Cruz, perdido en el ámbito político regional. Pero también brincaron gente identificada con Morena, la diputada federal Merary Villegas y hasta el nombre de la expanista Alma Alcaraz. La fiebre les bajó repentinamente. Y como dice la canción: “Los mariachis callaron”. Ya nadie mueve el tema de elegir a la dirigencia estatal de Morena. Ni Jaime Montes el “superdelegado” en Sinaloa, y tampoco el senador Rubén Rocha Moya. Ambos con el peso suficiente como para organizar la elección del nuevo dirigente de Morena en el estado, cargo que dejó vacante Raúl Elenes, quien se fue como titular de Conapesca. La ausencia de alguien que represente a Morena como partido político en Sinaloa y aglutine alrededor a todos los grupos morenistas y sobre todo se establezcan políticas claras con rumbo y busque poner orden a los excesos que se están cometiendo. A quien más les conviene esta indefinición es a los alcaldes. Mientras no se tenga quién los llame a cuentas. O al menos los oriente para evitar las ridículas administraciones municipales que encabezan en Mazatlán, Culiacán y Ahome. Los excesos que están cometiendo. Y lo alejado de la política y compromisos del presidente López Obrador.

Les estorban las síndicas. Los alcaldes ya están buscando cómo eliminarlas. A sotto voce están trabajando para que la figura de síndico procurador desaparezca y su lugar sea ocupado por quien sea el titular del Órgano de Control Interno. Los alcaldes de Ahome, Guillermo Chapman, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, han encontrado a sus respectivas síndicas en auténticos contrapesos. Los excesos, abusos de poder, nepotismo y mal manejo de los dineros públicos han sido cuestionados por ellas. En Ahome, la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, hasta amenazas recibió del alcalde. Y lo denunció. En Mazatlán, la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, no ha dicho nada sobre amenazas recibidas. Pero se sabe que el vehículo que conduce su hija fue vandalizado. Que se sospecha que la vigilan. Y el rechazo del alcalde contra ella ya lo hizo público. El superdelegado Jaime Montes debería de tomar cartas en el asunto. Pero los propios morenistas lo colocan como “aliado” del “Químico” en Mazatlán. A Bojórquez como a Valenzuela les queda como única salida el acudir ante López Obrador. Documentar las ilegalidades detectadas por cada una de ellas. Y si es necesario, pedirle protección. Porque estos alcaldes se pueden atrever a todo. Si mienten con tanta facilidad. Si violan la ley con tanta impunidad. Entonces podrían considerarse peligrosos no solo para las síndicas procuradoras que se han atrevido a cumplir con su trabajo y denunciarlos. También va para quienes los han criticado. Y en el caso de Mazatlán, a manera de amenaza, el alcalde declara: “Tengo bien identificados a quienes me critican”. Flaco favor le hacen a la Cuarta Transformación estos alcaldes. ¿Qué no se dará cuenta López Obrador que sus alcaldes de Sinaloa están sin rumbo?