La familia Chávez, y no la autoridad, resuelve el caso del Borrego

Fueron elocuentes los periodistas que se plantaron ayer por la mañana en la entrada principal de la Fiscalía General del Estado, y de manera simbólica la «clausuraron». ¿Por qué? A coro dieron tres razones: «Por inútil, por cómplice y por corrupta».



¿Cómo contradecirlos? ¿Qué defensa puede esgrimir en su favor el funcionario más desinformado de la historia, Juan José Ríos Estavillo, y su grupo de colaboradores?



La incompetencia del fiscal y su equipo alcanza niveles críticos a seis meses de la actual administración estatal. La situación en materia de inseguridad es ya insostenible.

SE ARREPINTIÓ. Aquí lo leyó primero: el del hermano de Julio César Chávez será el primer crimen de alto impacto de este año en ser esclarecido, más pronto que tarde.

Ello no tiene que ver con las influencias del boxeador, mucho menos será porque al fin la autoridad se puso las pilas, sino por un hecho muy simple: la familia de la víctima tiene perfectamente ubicado al asesino.



Cuando presenten al responsable, dirán que fue localizado mediante una sofisticada operación de inteligencia, etcétera, etcétera; pero las declaraciones de ayer de Julio César revelan que la familia del finado Rafael Borrego Chávez identificó al culpable, persona ya conocida por ellos.



Claro que, si no es por el plan en que se puso el martes el otrora Mr. Nocaut, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, ni así le habrían hecho caso. Tuvo que llamar con la palabra que termina en ejo (y no es conejo) a los hombres más poderosos del estado, frente a los medios de comunicación estatales y nacionales, para ser atendido.



Bien por los Chávez, que al menos tendrán el consuelo de ver tras las rejas al responsable del dolor que hoy enfrentan.



Lo que de ninguna manera podemos aceptar es la actitud mostrada ayer por el excampeón mundial en su rueda de prensa, diametralmente opuesta a la del día previo, arrepentido de sus improperios e incluso presentando disculpas públicamente a los gobernadores de Sinaloa y de Baja California, y lo primero que se le ocurrió para excusarse fue culpar a los medios de comunicación. ¿De qué? ¿De darle voz a su denuncia como es nuestra responsabilidad? Dijo lo que dijo, y allí están los videos, que no mienten.



Por cierto, en la transmisión de la conferencia por EL DEBATE vía Facebook Live leímos abundantes comentarios de decepción respecto al súbito cambio de discurso de Chávez.



Como el ídolo popular que sigue siendo, las palabras del campeón eran la voz del pueblo; a través suyo se expresaba el dolor de miles de familias de muertos y desaparecidos frente a la impunidad reinante. Le reclamaron fuerte a Julio, dirigiendo ahora la rabia social contra quien ayer sintieron uno de los suyos, cuando habló desde el corazón y no desde la conveniencia. Allí están los cientos de comentarios al pie del video que puede usted checar en la plataforma digital de EL DEBATE; o bien, en la página de Facebook de un servidor.

MIENTRAS TANTO, EN QUIRINOLANDIA. Viene hoy el secretario nacional de Turismo, Enrique de la Madrid, seguramente a dar certidumbre respecto a la sede del Tianguis Turístico en Mazatlán, al parecer el único tema que le importa al actual gobierno estatal. Cenará en casa de Jesús Vizcarra. Esperemos que el señor de la carne ya no le haga caras feas a Quirino Ordaz, como sucedió en la visita del titular de Semarnat a SuKarne, porque luego se nota en las fotos y uno se mortifica...