La familia que escogemos

Como ya les había dicho antes, diciembre es de mis fechas favoritas del año y a pesar de que este diciembre se está desenvolviendo de una manera un poco diferente, también siento que nos está regalando algo de perspectiva.

Bien sabemos que en años anteriores el dicho de “the more the merrier” aplicaba perfectamente para cualquier ocasión, pero ahora la realidad es que no se pueden todos, por lo que nos despierta la pregunta de ¿con quién realmente quiero compartir este momento?

Alguna vez escuché por ahí un dicho que dice “la familia no se escoge” y se me hace solo parcialmente verdad, ya que puedo decir con firmeza que los amigos que escogemos se vuelven como hermanos... Tan hermanos que se mueven en tu casa como tú lo haces, saben dónde están los vasos para servirse agua y hasta el escondite de tus galletas favoritas.

Por lo mismo, ellos lloran contigo en las malas, en las buenas lo festejan como si hubiera sido un logro de ellos y en los “amiga date cuenta”... Bueno, aquí nos quieren hasta mechonear porque saben todo el contexto que hay detrás y así como los papás, ellos nomás quieren lo mejor para ti.

Se dice que a medida que pasa el tiempo, las amistades se van haciendo menos, pero como todo lo bueno: la calidad es mejor que la cantidad, y a medida que pasa el tiempo tenemos amigos de todo tipo de personalidades, con los que compartimos de todo tipo de experiencias.

Están los amigos de la infancia, los primos que son amigos, los del intercambio, los de la carrera, amigos que no sabes de dónde salieron, pero se hicieron grandes amigos, después salen los amigos casados, los amigos con hijos, los amigos de los hijos, etcétera. Por lo que en el transcurso de la vida está más que claro que nadie la pasa solo, sino siempre enchorchado.

También en las amistades hay unas con fecha de caducidad, que aportaron lo que tenían que aportar y que aunque el cariño permanezca, es mejor decirles adiós.

En fin, esta columna es sobre todo un recordatorio de localizar a esas personas (o más bien angelotes) que escogemos para que nos acompañen en nuestras vidas. Esas personas con las que nos carcajeamos hasta quedarnos sin aire y hacernos pipí y con los que lloramos lágrimas de verdad buscando un apapacho y de alejarnos de esas amistades que ya se volvieron algo tóxicas.

A mis amigos mil gracias por seguirme el rollo en todo (por más locas que sean mis ideas) y por siempre estar.

Recuerden que como Toy Story: “you’ve got a friend in me”.

Ana En Rose.

Así de simple: #QuedateEnCasa.