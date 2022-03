La famosa dieta keto

audima

La dieta cetogénica o comúnmente conocida como “Dieta Keto” ha sido una intervención nutricional que se ha puesto de moda en los últimos años. Hoy voy a explicarte cómo funciona y las pautas que deberás considerar si quieres intentar llevarla a cabo.

¿Pero en qué consiste? La dieta cetogénica es un tipo de dieta terapéutica que consiste en un régimen alimentación muy bajo en carbohidratos (menos de 50 g diarios), teniendo entonces una dieta basada en el consumo grasa y un consumo moderado de proteína, esta tiene beneficios a la salud como la reducción de peso y también disminuye factores de riesgo para enfermedades cardio-metabólicas.

Lo que pasa en nuestro organismo es lo siguiente: una dieta muy baja en carbohidratos hace que no haya una disponibilidad de glucosa como fuente energética que, como lo hemos comentado antes, la glucosa es el combustible favorito de nuestro cerebro y al no tener este combustible hace que sea necesario crear otra fuente: los cuerpos cetónicos. El hígado convierte la grasa en ácidos grasos y produce los cuerpos cetónicos a partir de esta, y es de esta forma que remplaza a la glucosa como primera fuente energía. El hecho de que nuestro organismo utilice a las grasas como fuente de energía y que estas no se almacenen en manera de tejido adiposo es lo que nos llevaría a la pérdida de peso; asimismo, podría inducir a cambios metabólicos positivos como mejoras del control glucémico y de concentraciones plasmáticas de triglicéridos y colesterol HDL.

Entonces… qué alimentos debes evitar y cuáles debes preferir. Existen una larga lista de alimentos, pero aquí te diré los más importantes.

Entre los alimentos que debes evitar están el arroz; alimentos derivados del trigo como pasta, cereales; en el caso de la fruta prefiere frutas del bosque como fresas o blueberries; legumbres como el frijol, el garbanzo o las lentejas; hortalizas y tubérculos como las papas o las zanahorias; condimentos o salsas; el alcohol y, por último, los alimentos dietéticos sin azúcares, ya que estos suelen ser altamente procesados y tener alcoholes de azúcar, lo que afecta a los niveles de cetonas.

Entre los alimentos que debes consumir están: carnes rojas, pavo, pollo; pescado como el atún o el salmón; huevos; mantequilla o crema; quesos no procesados como el queso cheedar, mozzarella o queso de cabra; nueces y semillas son ricas en ácidos grasos saludables. Algunas opciones son las almendras, nueces, semillas de lino, de chía o de girasol; cocina con aceites saludables como aceite de oliva, de aguacate y de canola; aguacate o guacamole; prefiere verduras verdes, ya que estas son más bajas en carbohidratos; como condimentos puedes utilizar sal y pimienta, también puedes optar por hierbas y especias con bajo contenido de sodio.

OJO: La dieta cetogénica es una estrategia o terapia nutricional con beneficios, pero también con implicaciones a la salud, es por ello que esta deberá ser prescrita por un profesional de la salud capacitado, quien evaluará los riesgos y beneficios para cada paciente en particular.