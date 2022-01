La fe priista que profesaba se le acabó en un abrir y cerrar de ojos a Francisco López Orduño

audima

Anómina. La fe priista que profesaba se le acabó en menos que canta un gallo al exlíder de los transportistas Juan Francisco López Orduño. Ayer se subió al carro de la Cuarta Transformación: tomó protesta como nuevo delegado del Trabajo y Previsión Social en la zona norte, en lugar de Gabriel Olivas, que ya esperaba el ramalazo. El director del Trabajo y Previsión Social en Sinaloa, Ascensión Zepeda, le tomó la protesta a López Orduño. A algunos priistas no les extraña su traición por “un huesito”, aunque a otros priistas les encantó que haya asumido esa responsabilidad. Dicen que con esto queda más que acreditado que en la 4T no ven el desempeño que algunos tuvieron como priistas, como este como exsíndico procurador en los tiempos de alcalde de Policarpo Infante Fierro. Por lo pronto, López Orduño ya está en nómina.

Freno. Un agarrón se dio el diputado local César Guerrero con su homólogo priista Sergio Mario Arredondo por el tema de la iniciativa que presentó este del buzón fiscal. Arredondo tiene prisa para que su sello quede registrado en la historia legislativa, pero el morenista le puso pausa a su intención. Dicen que eso no le gustó al legislador priista, que Guerrero tuvo que atorarlo de que no pusiera palabras en su boca que no había dicho. Este le aclaró que no se oponía, pero que necesitaba tiempo para analizar esa iniciativa, a lo que otros legisladores de su bancada se sumaron. El caso es que lo del buzón fiscal fue materia de desacuerdo entre priistas y morenistas, pero que algunos consideran que el tema no contamina la luna de miel que tienen ambas bancadas.

Regularización. Por cierto, dándole su lugar por su investidura o para posicionarlo, o las dos cosas, el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, invitó al diputado César Guerrero a que lo acompañe a la mesa de diálogo que abrirá para los motociclistas con el fin de llegar a acuerdos de que circulen en la legalidad. Y eso lo van a iniciar mañana en la sindicatura de Higuera de Zaragoza, donde el problema de motos irregulares es mayor. Es la tierra de Gonzalo López, “El Tumbado”, que ya tuvo un encontronazo con los policías por andar en una moto sin papeles. Ese episodio parece que le está pesando en sus inquietudes de ser síndico. La mesa de diálogo tendrá hasta notario público.

Sin chistar. Calladitos los regidores del Cabildo ahomense hicieron lo que les fascina: levantar la mano por consigna. En la sesión extraordinaria virtual de ayer aprobaron lo que decidió el Congreso del Estado: dejar sin efecto el decreto que disminuía de 40 a 30 el número de diputados locales. La que votó a favor y luego lo condicionó es la regidora panista María de los Ángeles Heredia. La condición que puso nadie le encontró sentido porque quiere que se haga después de la redistritación del Instituto Nacional Electoral cuando se habla que el Congreso legisló a contrarreloj, lo mismo que están haciendo los cabildos, antes de que el INE haga la redistritación con el decreto que están echando abajo. Más fácil no se la pueden poner al alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Otro más. Los cambios de funcionarios estatales siguieron en El Carrizo. A la llegada del exsíndico Eduardo Franco como titular de Vialidad y Transportes en lugar del exsíndico Francisco Vázquez, ayer siguió el de Aurelia Simental Valenzuela como oficial del Registro Civil en sustitución de Concepción “Chon” Beltrán. Este cambio lo presidió la directora del Registro Civil en Sinaloa, Carmen Gaytán, que sorprendió a propios y extraños que se haya interesado en ir a esa sindicatura a realizar ese movimiento. Dicen que el que sigue es el de Recaudación de Rentas.