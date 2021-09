La fiesta del Grito de Independencia en Ahome

Ahora sí que se regó el tepache. Cuando dijeron que no habría cena el 15 de Septiembre, como tampoco fiesta popular del Grito, sólo transmisión, los ahomenses lo creyeron, pero resulta que no. ¿Por qué mintieron? ¿Por la pandemia? El asunto es que no solo fue una cena sencilla. No, sino que gastaron hasta en mantelería para la ocasión, hasta con logos del Ayuntamiento 2021 y toda la cosa. Es más, invitaron y escucharon ellos solitos a La Voz México mochitense Sherlyn Sánchez. El asunto no tuviera transcendencia si no hubiera sido que con anticipación el alcalde sustituto de Billy Chapman dijo que la fiesta del Grito de Independencia sería privada, sencilla, sin invitados y sin aglomeraciones para respetar las medidas sanitarias establecidas ante la pandemia de Covid-19, pero no mencionó que la elegancia y el glamour sería parte de esta celebración íntima entre funcionarios de primer nivel y regidores del Ayuntamiento. Siguen con el derroche, pues.

De fiesta. Y todavía más, después de la cena en la sala de Cabildo, se filtraron fotos de funcionarios, regidores y otros conocidos de Los Mochis departiendo y hasta bailando en una fiesta privada en casa de un conocido boxeador. Sin cubrebocas, por supuesto. ¿Que no dijo Carlos Rodríguez Ponce, director de Salud, que tuvieron que llamar la atención a gente que tenía fiestas en su casa? Menos mal que el director de Salud, Francisco Espinoza, no se presta. Ya se verá en 14 días a ver si el número de contagios subió o disminuyó, más ahora que quieren bajar el semáforo a verde. Mientras tanto, Protección Civil municipal envía la amenaza de que si no se cumplen los protocolos en comercios, restaurantes y plazas, entre otros lugares públicos, serán cerrados de nuevo… Qué ejemplo.

A ver quién queda. A los nombres de Genaro García, Antonio Vega, Gerardo Hervás, Bernardo Cárdenas, Verónica Medel Arce y Antonio Menéndez que esta columna dio a conocer como miembros del gabinete municipal que presidirá Gerardo Vargas Landeros, ya le han sumado más nombres: Jaime Romero para Obras Públicas; Raúl Pérez para Japama; Ramón López, para Salud Municipal, y Enrique López, para Inspección y Normatividad. ¿Serán? Ahora sí que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Dicen que el alcalde electo anda de vacaciones en el Caribe, así que veremos cuando regrese. Despuésdel 22 de septiembre.

¡Insólito! Y mientras en Ahome ya se filtraron varios nombres de quienes entrarán con el alcalde electo Gerardo Vargas, el presidente electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, lanzó a través de sus redes sociales convocatorias para designar a titulares de las direcciones del Instituto Municipal de las Mujeres, Turismo y Desarrollo Económico para el periodo 2021-2024. Por primera vez un presidente municipal convoca públicamente a ocupar diversos puestos estratégicos de la administración. Él dice que es para que la ciudadanía proponga y elija, para tener el contacto ciudadano del que prometió, pero otros dicen que tenía tan poca gente en la campaña que ni el gabinete completa ahora. El efecto AMLO, pues. Sí andaba tan apurado para conseguir tesorero y gerente de Japaf, ¿ya los resolvería que no están en la convocatoria?

Uno más. Uno de los reemplazos de los pocos funcionarios que quedan de la administración de Billy Chapman, renunció ayer. El director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ahome, Alfredo Padilla González, dejó el cargo y entregó su renuncia voluntaria al presidente municipal, Juan Fierro. Lo hizo ayer, solo argumentando motivos personales.